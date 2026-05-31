"Es una de las cosas más hermosas que me tocó vivir": Sandra Mihanovich recordó la donación de riñón a su ahijada

En su reciente paso por Uruguay, la artista argentina Sandra Mihanovich repasó distintos momentos de su vida personal y profesional en una charla íntima para el ciclo de entrevistas Saber de vos, a cargo de Agustina y Rodrigo Riera. La intérprete Habló de la importancia que adquirió el tiempo con los años, de los sueños que logró cumplir, de su vínculo con la música y del legado de su madre, la periodista Mónica Cahen D'Anvers.

Sin embargo, uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista llegó cuando recordó la decisión de donar un riñón a Sonsoles, su ahijada e hija de su pareja, Marita.

Mihanovich contó que la joven ya había atravesado un trasplante y que la salud de ese órgano estaba comprometida. En ese contexto, un sueño terminó siendo determinante. "Soñé que León (hijo de Sonsoles) se quedaba sin mamá y sentí que yo me tenía que ofrecer", relató.

La artista explicó que, una vez que esa idea se instaló en su cabeza, sintió la necesidad de expresarla. "Cuando se te mete una idea así en la cabeza la tenés que sacar para fuera", señaló. Tras comunicar su intención, llegaron los estudios médicos y la noticia más esperada: existía compatibilidad para concretar el trasplante.

Sandra Mihanovich. Fotos: Rodrigo Riera.

Con emoción, definió aquella experiencia como "una de las cosas más hermosas e importantes" que le tocó vivir.

Al referirse a Sonsoles, destacó especialmente su fortaleza para enfrentar la adversidad. "Sonsoles es un gran sol", afirmó. También elogió la capacidad de resiliencia de la joven, quien volcó su experiencia en el libro De nuevo sale el sol y hoy comparte mensajes de superación a través de sus redes sociales.

La historia encaja con una de las ideas que atravesó toda la entrevista: la importancia de agradecer. Mihanovich, que incluso lleva tatuada la palabra "gracias", aseguró que la gratitud cotidiana le permite valorar el presente y disfrutar plenamente de la familia, la salud y la música, tres pilares que hoy ocupan un lugar central en su vida.