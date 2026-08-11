Entre "yeta" y "máscara sos vos"; el durísimo cruce entre Marcel Keoroglian y un directivo de Rampla Juniors

La crisis en Rampla Juniors, que incluyó un descenso a la divisional C, ha despertado una fuerte tensión interna. En este caso, el comunicador y humorista Marcel Keoroglian, reconocido hincha del club cerrense, apuntó contra Gastón Tealdi, uno de los representantes de la Sociedad Anónima Deportiva que invirtió en la institución y cuyos pagos y gestión se ponen en duda.

El enfrentamiento comenzó en redes sociales, luego de que se difundiera la versión de que, si durante esta semana no se concreta el pago comprometido por la empresa de Foster Gillett, Tealdi presentaría su renuncia a su cargo en Rampla.

Keoroglian no dejó pasar la noticia y apuntó directamente contra el dirigente. “¡Fuera máscara! Ojo manyas que va el Yeta para ahí. A nosotros nos dejó en la C y más fundidos que nunca. Nos basureó, nos insultó y junto a sus tristes cómplices realizó la peor gestión desde 1914”, escribió el humorista en X en referencia a que Tealdi es hincha de Peñarol y ha sido directivo de esa institución.

Tealdi respondió rápidamente y defendió su actuación al frente del club. “Gracias a mí siguen compitiendo sin tener que hacerlo, poniendo cuando ninguno de ustedes aparece. Máscara sos vos, que nunca pusiste un peso y hasta pretendías cobrar cuando te pidieron ayuda”, retrucó con firmeza.

Gaston Tealdi. Foto: Darwin Borrelli.

Lejos de terminar allí, Keoroglian volvió a la carga. “Rosca floja, sos Yeta, los resultados están a la vista en los lados que estuviste. Plata puse toda mi vida, actué gratis muchas veces, mi viejo y mi tío pusieron guita, laburo y amor toda la vida. Pregunta por el Cerro. Igual nadie te cree. Sos la YETA YETA!”, respondió.

Rosca floja, sos Yeta, los resultados están a la vista en los lados que estuviste. Plata puse toda mi vida, actúe gratis muchas veces, mi viejo y mi tío pusieron guita, laburo y amor toda la vida. Pregunta por el Cerro. Igual nadie te cree. Sos la YETA YETA! — Marcel Keoroglian (@MarcelKeoroglin) August 5, 2026

El cruce también se trasladó de las redes sociales a la cancha. Durante el partido que Rampla perdió 3-0 ante Bella Vista, Keoroglian publicó un video desde la tribuna y volvió a ironizar sobre Tealdi.

En las imágenes señaló una construcción ubicada en la tribuna de enfrente y lanzó: “Allá en esa casa amarilla que ven ahí, se esconde "rosca floja" y saca fotos a la hinchada que le grita cosas lindas”.

El intercambio refleja el clima de enorme tensión que atraviesa Rampla luego de una temporada que terminó con el descenso a la divisional C. La situación deportiva se suma a las dificultades económicas y a la incertidumbre en torno a los compromisos asumidos por la inversión vinculada a Foster Gillett.