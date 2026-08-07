Entre sorpresas, playas y sabores bahianos: las fotos de las vacaciones en familia de Hugo Soca

Después de un año de trabajo y nuevos desafíos, Hugo Soca se tomó unos días para bajar el ritmo, disfrutar del mar y compartir tiempo de calidad con su familia. El chef, comunicador y empresario viajó a Bahía, Brasil, junto a su hermana Doris y su sobrino Ignacio Mariño, en lo que definió como el primer viaje que realizan los tres juntos y que "no será el último".

El destino elegido fue Praia do Forte, un reconocido balneario ubicado a unos 80 kilómetros de Salvador de Bahía, donde encontraron justamente lo que buscaban: tranquilidad, naturaleza, buena gastronomía y tiempo para descansar.

“Disfrutar de lo simple. Un rato frente al mar, el sonido de las olas, el sol y esa sensación de que todo encuentra su lugar. Ahí recargo energía, proyecto y me enfoco en nuevos desafíos”, escribió Soca en sus redes sociales al compartir algunas postales de la escapada.

Durante la estadía, el chef aprovechó especialmente uno de sus grandes placeres: la gastronomía bahiana. Fanático declarado de los sabores de la región, disfrutó de pescados recién extraídos del mar, camarones, langostas y preparaciones típicas como la moqueca de camarão y la cocada.

“Soy un fanático de la cocina bahiana, al igual que muchos de ustedes”, señaló Soca, quien incluso compartió un adelanto de una de las preparaciones más clásicas de la región.

Praia do Forte también ofreció el marco ideal para una pausa reparadora. Sus playas tranquilas, la naturaleza protegida y el pequeño poblado que rodea la zona fueron parte del recorrido familiar. En determinadas épocas del año, además, el lugar permite disfrutar del avistamiento de ballenas jorobadas.

Pero más allá del paisaje y la comida, el principal atractivo del viaje fue compartirlo en familia. En un video publicado en sus redes, Soca, Doris e Ignacio hicieron un balance de esos días y coincidieron en que el descanso fue la gran protagonista.

“Fue una semana muy tranquila, para descansar. Ahora volver a la rutina como corresponde”, resumió Nacho.

Soca destacó especialmente las playas y la comida, mientras que Doris puso el foco en el entorno, las piscinas y, sobre todo, la tranquilidad que encontraron durante la estadía.

Los tres también agradecieron los numerosos mensajes recibidos y las invitaciones de uruguayos que viven en Bahía y Salvador. Aunque no pudieron aceptar algunas porque priorizaron el descanso, valoraron especialmente las muestras de cariño recibidas durante el viaje.

Para Soca, una de las caras más reconocibles de la gastronomía y la comunicación uruguaya, la escapada significó mucho más que unas vacaciones. Fue una oportunidad para detenerse, disfrutar de los pequeños placeres y recargar energías junto a dos personas muy cercanas.

Después de haber creado y conducido el exitoso programa “De la tierra al plato”, de Canal 4, y de haber integrado el jurado de “Bake Off Uruguay”, Soca continúa vinculado a la gastronomía y la comunicación. Esta vez, sin embargo, cambió los estudios y las cocinas de trabajo por el mar, el sol y los sabores de Bahía.