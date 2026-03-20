Empatía o seguridad: el contrapunto propuesto por una influencer a Orsi y Ojeda en la Patria Gaucha

La creadora de contenido Pía Steglich —al frente de la cuenta @pipi_comunica, desde donde cubre las principales fiestas populares del Uruguay— les planteó a varios dirigentes una misma pregunta: “Si tuvieras que amplificar una idea del Uruguay, ¿cuál sería?”.

El presidente Yamandú Orsi eligió la empatía como eje y dejó una definición simple: Uruguay “es divino”, en alusión a su convivencia y tejido social.

Distinto fue el enfoque del senador Andrés Ojeda. Habló de “esperanza y bienestar”, pero profundizó con un planteo más concreto: que los uruguayos “no los maten, no los roben y puedan llegar a fin de mes”, poniendo el foco en seguridad y economía.

El contraste entre ambas respuestas marcó el pulso del intercambio, sin confrontación directa pero con prioridades claramente diferentes.

También participaron el intendente Wilson Ezquerra, quien destacó la fuerte presencia de jóvenes como garantía de continuidad de la tradición; el ministro Alfredo Fratti, que llamó a “cuidar este país precioso” y valoró la convivencia entre distintos; y Pablo Mieres —tras su cruce con Flavio Perchman—, quien apuntó a la solidaridad como valor a reforzar.

En formato ágil y sin rigidez, el registro dejó en evidencia que una misma pregunta puede abrir lecturas muy distintas sobre qué Uruguay vale la pena amplificar.