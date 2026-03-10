Emblemático comunicador sufrió un infarto y fue trasladado a Montevideo para continuar su tratamiento

El histórico comunicador de Cerro Largo, Walter Serrano Abella, sufrió un infarto en la tarde del lunes mientras se encontraba en Melo, donde fue atendido de inmediato y estabilizado. Por estas horas, el conductor de 83 años se somete a un cateterismo en Montevideo y se encuentra fuera de peligro, según confirmaron familiares a El País.

Serrano Abella, una de las voces más emblemáticas de la radio arachana La Voz de Melo, transmitió tranquilidad luego del susto. “Estoy bien. Tocino con más pelos me he comido y no me han rayado el buche”, comentó el comunicador a Montevideo Portal.

Aunque oriundo de Treinta y Tres, Serrano Abella lleva décadas radicado en Melo, ciudad desde la cual conduce cada mañana su tradicional programa radial. Su estilo directo y su fuerte impronta en el aire lo han convertido con los años en una figura muy reconocida de la radio uruguaya, especialmente en el interior del país.

Lleva más de 50 años al frente del programa La Hora del Campo, en la Voz de Melo, pero no se define como periodista, ni como comunicador; sino como un “buscador eterno de la palabra”.