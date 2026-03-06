Embajadora Beatriz Argimón fue parte de la Fashion Week de París para respaldar a una diseñadora uruguaya

La embajadora uruguaya ante la Unesco, Beatriz Argimón, acudiò a una de las jornadas de la Paris Fashion Week, una presencia institucional de respaldo a la diseñadora uruguaya Yianina Bugani, quien presentó su colección por primera vez en una de las pasarelas más influyentes del mundo.

Argimón asistió al desfile junto al embajador de Uruguay en Francia, Enrique Loedel. Antes de la presentación, la diplomática, el embajador y la diseñadora posaron juntos en la previa del evento, en una imagen que los tres compartieron en redes sociales.

Bugani destacó el valor de este acompañamiento. “Es un honor recibir al Sr. Embajador Enrique Loedel y a la Sra. Beatriz Argimón en mi desfile durante la Fashion Week de París. Como uruguaya, me llena de orgullo y profunda gratitud contar con la presencia y el apoyo de representantes de mi país en un momento tan significativo de mi trayectoria”, escribió.

La diseñadora, oriunda de Cardona (Soriano) sumó así un nuevo capítulo a su recorrido internacional al participar el 5 de marzo en la semana de la moda parisina, convirtiéndose en la primera creadora uruguaya en integrar esa pasarela. A través de su marca Nina B., presentó una propuesta que la posiciona en uno de los circuitos más exigentes de la industria, en una etapa marcada por su trabajo entre Europa y Norteamérica.

Respecto a Argimón, la exvicepresidenta es una reconocida seguidora de las tendencias en materia de vestimenta y estética en general. Inclusive fue parte de un programa de TV denominado Tres a la moda", en VTV, donde justamente se exponían temáticas referidas al mundo fashion.

Bugani, por su parte, viene de su segunda participación consecutiva en la New York Fashion Week, donde desfiló el 16 de febrero con una colección que volvió a proyectar su sello en la escena internacional.

En paralelo, Bugani fue distinguida en Estados Unidos con el premio Best Foreign Fashion Designer in the United States of 2026, un reconocimiento que refuerza la visibilidad de su marca en el mercado global.

La diseñadora desarrolló un proyecto que con el tiempo trascendió fronteras y consolidó una identidad propia basada en diseño contemporáneo, selección de materiales y trabajo artesanal. Su propuesta combina procesos de elaboración con participación de artesanas y profesionales uruguayas, con piezas realizadas en cuero de alta calidad y terminaciones orientadas al segmento de lujo.