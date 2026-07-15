El video viral de James Franco donde asegura que hay “algo no humano” acechando en su casa: “No estoy loco”

Desde hace algunas semanas, el actor James Franco ha llamado la atención en las redes sociales. A través de su cuenta de Tik Tok, el director y protagonista de The Disaster Artist: Obra maestra ha realizado publicaciones que se hicieron virales donde anunciaba que tenía información importante para publicar, y que no se trataba de la promoción de una nueva película.

Finalmente este martes, el actor y director de 48 años, publicó una serie de videos en TikTok en los que asegura haber registrado la presencia de un supuesto extraterrestre en su propiedad, una secuencia que despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

En su cuenta de Tik Tok (@JamesFranco2319), el actor comenzó con estas publicaciones en junio, anunciando con los días que habría una revelación el 13 de julio.

@jamesfranco2319 I can’t say to much right now. But stick around and I promise it will all make sense. ♬ original sound - James Franco

La secuencia comenzó el 3 de junio, cuando Franco reapareció en las redes sociales después de varios años de inactividad, producto de denuncias de abuso sexual. En un video aseguró que había vivido una experiencia que "no podía explicar" y adelantó que, con el correr de los días, compartiría pruebas de lo ocurrido. A partir de entonces, fue construyendo un relato cada vez más inquietante a través de distintas publicaciones.

En esos videos, el actor contó que una noche, mientras pintaba en el garaje de su casa, vio una figura con una cabeza alargada, ojos brillantes y una mano con varios dedos que emitía sonidos extraños. También sostuvo que personas poderosas intentaron silenciarlo y afirmó que sus cuentas de Instagram y TikTok fueron hackeadas en dos oportunidades. En uno de los mensajes llegó a escribir: “Si desaparezco, ya saben qué pasó. Me encontraron”.

Hacia fines de junio, Franco profundizó el misterio al publicar repetidamente el número que forma parte del nombre de su cuenta, 2319. En varios videos aparece pronunciando una y otra vez esa cifra, mientras que algunos usuarios interpretaron que se trataría de un mensaje encriptado vinculado con los supuestos encuentros que describía. Sin embargo, el actor nunca explicó públicamente el significado de esa secuencia numérica. “Quieren que pare. La gente cree que estoy loco. Da igual. No estoy loco. Vi algo”, afirmó en un video publicado el 25 de junio.

La historia alcanzó su mayor repercusión este 13 de julio, cuando difundió un video atribuido a una cámara de seguridad en blanco y negro. En las imágenes se observa una figura de apariencia humanoide caminando por el exterior de una vivienda y asomándose por una de las ventanas. Según sostuvo Franco, esa situación se había repetido durante varias semanas.

En ese mismo video, el actor volvió a insistir en que no estaba dispuesto a guardar silencio. “No puedo quedarme callado”, sostuvo. “Necesito que esto salga a la luz precisamente porque la gente está tratando de detenerme”, aseguró.

La publicación concluyó con otro mensaje que alimentó el misterio: “¡Pronto habrá mucho más material! ¡Se pondrá muy loco!”.

Lo curioso es que en casi todos los videos, grabados supuestamente en días distintos, el actor lleva la misma remera. Pero ese no fue el único dato que llamó la atención a sus seguidores. Mientras algunos aseguraron creer en la historia, otros interpretaron que todo forma parte de una estrategia promocional. “Jaja, mantener la compostura es bastante impresionante”, escribió uno de los usuarios.

James Franco y Seth Rogen en la película "La entrevista". Foto: Archivo. Foto: Difusión

Más allá de la incertidumbre sobre el origen de los videos, el actor tiene varios proyectos en marcha. Entre ellos figuran la precuela John Rambo, protagonizada por Noah Centineo; Golden State Killer, dirigida por Vincent Gallo; y la comedia Toad.

En mayo pasado, además, Franco reapareció públicamente junto a su pareja, Izabel Pakzad, durante el Festival de Cannes, donde el thriller de acción Foster fue presentado en el mercado cinematográfico.

El actor había permanecido durante los últimos años alejado de la exposición pública luego de que, en 2018, cinco mujeres lo acusaran de conducta sexual inapropiada, algunas de ellas alumnas de su escuela de teatro.

En 2021 llegó a un acuerdo extrajudicial con dos de las denunciantes. Según documentos obtenidos entonces por la revista People, aceptó pagar una indemnización para cerrar la demanda.

La Nación/GDA