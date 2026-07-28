El fuerte descargo de Andy Vila ante las críticas sobre su cuerpo a dos meses de haber sido madre

A poco más de dos meses de convertirse en madre por segunda vez, Andy Vila decidió ponerle palabras a una situación que, según dijo, no quiso dejar pasar. La modelo y comunicadora compartió un video en sus redes sociales donde respondió a los comentarios que recibió sobre su aspecto físico tras participar en Algo que decir (Canal 12) y aprovechó para reflexionar sobre las transformaciones del cuerpo durante el posparto.

"Me sorprendió leer algunos comentarios sobre mi imagen a dos meses de haber sido mamá", comenzó diciendo, café en mano, en un video, dirigiéndose a aquellos que "eligen lastimar".

Vila explicó que no hablaba únicamente por ella, sino por todas las mujeres que atraviesan esa etapa. "Sí, el cuerpo de una mujer se transforma y para mí es la transformación más maravillosa que me tocó vivir. Durante nueve meses cambia para dar vida y después sigue transformándose para alimentar a su hijo día y noche, durmiendo poco, sintiendo los brazos que no pueden más, poniendo el cuerpo literalmente para que ese bebé crezca", expresó.

Luego se preguntó: "¿Qué es lo que se espera? ¿Que una mujer no cambie? ¿Que no tenga ojeras? ¿Que al otro día vuelva a entrar en su jean?".

La influencer aclaró que no le preocupan especialmente las críticas hacia su persona porque conoce "el camino para recuperar su figura. Sin embargo, aseguró que decidió hablar porque ese tipo de mensajes pueden tener consecuencias graves en otras mujeres.

"No lo digo por mí porque de verdad sé perfectamente el camino para volver a mi cuerpo y volver a verme bien. No me asusta. Pero leí algunos comentarios sobre mi imagen y no lo quiero dejar pasar porque creo que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Comentarios como estos pueden afectar el autoestima y el ánimo de muchas mujeres durante el posparto y es muy delicado", sostuvo.

Andy Vila junto a su hijo Mateo. Foto: @andyvila

Su reflexión surgió luego de que en redes sociales comenzaran a multiplicarse mensajes sobre su apariencia física debajo de un recorte de Algo que decir, donde recordaba unas palabras de sus padres que la marcaron para siempre. Entre los comentarios podían leerse frases como: "Ahí estás gorda", "¿Qué se hizo?", "Botox", "Me la cambiaron" o "Estás re cambiada".

Para cerrar su mensaje, hizo un llamado a la empatía. "Ojalá aprendamos a usar las palabras para construir. Y gracias a los mensajes llenos de cariño, que son la mayoría y con los que me voy a quedar", concluyó.

Su descargo no tardó en recibir una ola de apoyo de colegas y figuras del espectáculo. Jimena Sabaris, que también fue madre recientemente, escribió: "Es una LOCURA que la gente siga comentando públicamente sobre el cuerpo de otro. Punto. Imaginate una madre reciente".

Claudia Fernández le dejó un mensaje de aliento: "Somos espejos, no te olvides. Te quiero, belleza". También se sumaron Anahí Lange, quien señaló que "parece que hay gente que todavía necesita este tipo de explicaciones", María Noel Riccetto, que celebró "la transformación", y Hugo Soca, quien cuestionó la agresividad en las redes sociales: "Ojalá aprendamos a ser más empáticos y mucho menos crueles".

En mayo de este año, Andy Vila fue madre de Mateo, su segundo hijo junto a su pareja. En aquel momento contó que estaba "maravillada" con esta nueva etapa y con el vínculo que comenzó a construir Emma, su hija mayor, con el bebé. Ahora, dos meses después, decidió usar su experiencia personal para abrir una conversación sobre el posparto y el impacto que pueden tener los comentarios sobre el cuerpo de una mujer en ese momento tan sensible.