El drama del director de BPS: "Llevo dos Navidades sin ver a mis hijos"

Presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, y respaldado por el movimiento Un solo Uruguay (USU), José "Pepe" Pereyra logró una votación histórica y accedió a la dirección del BPS. Recién asumido, y entrevistado el jueves por FM Gente de Maldonado (107.1 FM), Pereyra sorprendió con una revelación: "Van a ser dos navidades sin poder ver a mis hijos".

El diálogo ocurrió en La revista, programa que conduce Alexis Cadimar, cuando éste le consultó sobre su vida familiar y una denuncia por violencia doméstica contra Pereyra, que la Justicia archivó por falta de pruebas.

Sin embargo, el flamante director de BPS clarificó su situación personal.

Pereyra indicó que la noticia cobró estado público, cuando en Desayunos informales (La tele) le consultaron sobre esa denuncia que publicó el semanario Búsqueda en la campaña electoral.

"Estoy en una situación personal bastante compleja (...) y tuve el infortunio que después de un tiempo se cruzaran estrategias judiciales y políticas”, destacó. De inmediato, soltó angustiado: "No me permiten tener contacto con mis hijos (tiene tres) desde hace más de un año. Ni yo, ni su abuela ni nadie cercano podemos hablar por teléfono ni verlos. Esto es parte de una estrategia que, a mi entender, está mal. Es por un mal desempeño de la Justicia".

Ante la consulta por este impedimento, Pereyra reafirmó, “lamentablemente el juzgado que me ha tocado en suerte ha amparado, a través de un actuar administrativo procesal inexplicable, una estrategia de parte de la defensa de la contraparte de privarme indebidamente del contacto con mis hijos. Dolorosamente, es un proceso judicial que debería ser mucho más rápido porque las únicas víctimas del mismo terminan siendo los niños”.

La jueza a cargo de la causa de Pereyra es Mariela Tejera, a quien le pidió "que no actúe como marcan sus antecedentes en el colegio de abogados del departamento de Treinta y Tres" (donde ella actuó).

Después citó un artículo publicado en El Observador. En esté, se detalla que hubo “personas indagadas, procesadas y privadas de libertad como consecuencia de procesos arbitrarios”, en el que la citada jueza “ofreció una falta de garantía absoluta".

"Que algunos utilicen esta estrategia para ensuciar y enchastrar, no me mueve un ápice por lo que voy a hacer dentro del BPS, no va cambiar mi forma de proceder. Quienes averiguen van a ver que no hay una causa penal y la anterior causa que estaba en mi contra se archivó. Es una estrategia normal y hay miles de casos así", se lamentó el director.

"Esto es un juicio económico que empezó en diciembre (2020)", destacó Pepe, y pidió a la Justicia que piensen en sus hijos, "que se encuentran en una situación extremadamente dura", afirmando a su vez que son miles los casos de este tipo donde los padres sufren injusticias que repercuten negativamente en el bienestar de sus hijos.