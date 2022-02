El descargo de Valeria Ripoll contra carnaval que se hizo viral: "¡Parece un acto político!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un video de Valeria Ripoll se volvió viral en los últimos días. La dirigente sindical tuvo una intervención muy dura contra los espectáculos de Carnaval en Esta Boca es Mía (Teledoce), que enseguida cobró fuerza en las redes sociales.

En su polémico descargo, Ripoll se mostró muy crítica con algunos de los espectáculos que se vieron este año, que a su entender "sacan las ganas de ver carnaval".

"Está sumamente sesgado", afirmó categórica, "cuando se decretaron esencialidades y nos prohibieron ocupar las oficinas públicas, el nivel de la crítica de cosas muy mal hechas no era este". Y enfatizó: "Ya no es algo divertido. Parece un acto político. No voy al carnaval a divertirme; voy a un acto político a que me bajen línea todo el tiempo”.

La panelista también cuestionó a la murga Cayó la Cabra, que se mofa del fallecimiento del ministro Jorge Larrañaga: "Si hay que hacerle homenajes a Tabaré Vázquez porque murió, ¿cómo me voy a reír de la muerte de Larrañaga? Y ahora lo que hago es como eso fue criticado me río de la crítica. ¡Me parece bajísimo! Los muertos valen lo mismo. No importa si son blancos o del Frente Amplio".

Finalmente, también recordó la polémica en torno a Varones Carnaval, la plataforma a través de la que salieron a la luz denuncias de abuso y acoso sexual por parte de referentes de algunos conjuntos. "Cuando además sos un grupo que tiene denunciados por acosar mujeres, ¿qué autoridad moral tenés?", se preguntó Ripoll.

La panelista se mostró tan eufórica en su alocución que sorprendió a la propia conductora Victoria Rodríguez, que cerró el debate ofreciendo un vaso de agua para calmar a su compañera de programa.