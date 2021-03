Fiscal depuró denuncias de abuso sexual contra carnavaleros y quedaron 150

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En agosto de 2020 una cuenta en la red social Instagram causó consternación en el ambiente carnavalero. La dirección, que funcionó como un repositorio de denuncias de abuso sexual y violencia de género, terminó provocando la actuación de la Justicia, que desde hace meses está investigando varios de los relatos que allí se dieron a conocer.

Bajo el título “Varones de carnaval” la cuenta posteó, bajo anonimato, los testimonios en cuestión, y lo hizo dando a conocer sí nombre y apellido de varios de los supuestos acosadores y abusadores de fans o componentes de cada conjunto.

Esto provocó renuncias y expulsiones en varias agrupaciones, las que luego no llegaron a concursar por la suspensión de los concursos debido al COVID-19.

En las 262 placas que se colgaron en Instagram, se nombró a directores de conjuntos, técnicos y componentes, tanto del carnaval de adultos como Carnaval de las Promesas (para menores de edad) y de Murga Joven (para menores de 35 años).



El caso fue derivado a la fiscal de Delitos Sexuales, Silvia Lovesio, que junto a su equipo se encargó de efectuar una depuración, teniendo en cuenta cuáles de los relatos contados en la red social podrían ser considerados delitos.



En estos meses la investigación avanzó en forma lenta. “La fiscal pretende actuar cuando tenga denuncias bien comprobadas. Y luego pedirá la formalización de los acusados. En este momento hay 150 denuncias depuradas”, dijo a El País una fuente del caso.

Lovesio y el fiscal adscripto, Franco López, ya tomaron declaraciones a uno de los denunciados y a varias testigos. Y hay otras citaciones pendientes. “Además hay víctimas que ya se presentaron en la Fiscalía”, sostuvo la fuente.

Carnaval de las Promesas.

En 2018, la Asociación de Directores de Carnaval de las Promesas (Adicapro) recibió una denuncia de una adolescente integrante de un conjunto. A partir de ese relato, la asociación civil comenzó una investigación sobre mensajes de texto que se le hacían llegar a la menor y que tenían un tono sexual. Finalmente, la Asociación expulsó al carnavalero en cuestión luego que este asumiera su responsabilidad.



Directivos de Adicapro y el abogado de la institución, Eduardo Outerelo, concurrieron a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4° Turno, cuya titular es la fiscal Darviña Viera, a presentar una denuncia penal y prestar colaboración a la menor y a la madre de la misma.

Museo del Carnaval. Foto: Archivo El País

En una audiencia realizada el 4 de febrero de este año, en tanto, la fiscal Viera informó a la jueza Blanca Rieiro que otras cuatro víctimas de supuestos acosos sexuales por parte del exdirector carnavalero también presentaron denuncias en la Fiscalía. La fiscal advirtió que pedirá nuevos procesamientos para el hoy imputado.



Entre fines de 2019 y julio de 2020, comenzaron a llegar a Adicapro más denuncias de algunas y algunos componentes contra varios directores y un técnico de un conjunto. Ello derivó en citaciones inmediatas para los socios acusados por las menores a través del asesor legal de la asociación, Eduardo Outerelo. Una vez realizado el procedimiento establecido en su estatuto, esta presentó una segunda denuncia penal por un posible abuso sexual más mensajes de texto con connotaciones de índole sexual contra menores. Poco después, Outerelo presentó una tercera denuncia penal al surgir casos de acoso de un director a varias adolescentes.



El presidente de Adicapro, Fernando Repetto, señaló en varias ocasiones que la gremial será inflexible con los directores acusados con pruebas.

No obstante, recordó que directores del Carnaval de las Promesas fueron nombrados en “Varones Carnaval” por hechos que no configurarían delitos y hasta hoy estos no pueden trabajar.



En tanto, cinco técnicos carnavaleros denunciaron a la Policía a las titulares de la cuenta por presuntos delitos de difamación e injurias.