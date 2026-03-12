Desalojaron a Mickey Rourke, el sex symbol de los 80 y actor nominado al Oscar: cuánto debe de alquiler

Un tribunal de California ordenó esta semana el desalojo del actor Mickey Rourke de la casa en la que residía en Los Ángeles por deber casi 60.000 dólares en pago de alquiler, informó la revista People.

La sentencia canceló el contrato de arrendamiento del actor y otorgó la posesión de la propiedad al dueño del inmueble, de acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso la revista.

La orden de desalojo se dictó "por defecto", ya que Rourke no respondió al litigio en el tiempo estipulado por las leyes del estado de California.

El pasado diciembre, el nominado al Oscar por El luchador recibió una notificación para pagar cerca de 60.000 dólares de alquiler atrasado o enfrentarse al desalojo de su casa.

Mickey Rourke en "El luchador". Foto: Difusión.

Rourke explicó entonces que su situación financiera se complicó desde el covid y la huelga de guionistas, y que una de las razones por las que dejó de pagar el alquiler fue el mal estado de la casa en la que había vivido sin problema alguno los primeros cinco años.

El actor, de 73 años, saltó a la fama en la década de los ochenta con películas como Nueve semanas y media, Corazón satánico y Manhattan Sur, pero abandonó su carrera como actor para dedicarse al boxeo de manera profesional, una decisión que le provocó lesiones graves y alteró su rostro.

Aún así Rourke nunca desapareció del todo de la actuación, y continuó participando con papeles menores en títulos como Sin City: Ciudad del Pecado, Inmortales o Iron-Man 2, donde fue Ivan Vanko, el villano de Marvel.

Mickey Rourke en "Iron Man 2". Foto: Difusión.

Uno de sus mejores papeles de los últimos años fue con El luchador, el drama de Darren Aronofsky, en el que interpretaba a un luchador profesional entrado en años y que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar como actor de reparto.

Agencia EFE