Cami Rajchman confirmó que está separada: "No hubo crisis y tampoco terceros"

Tras una serie de especulaciones por una reacción que tuvo durante una entrevista, Cami Rajchman acudió a sus redes sociales para confirmar que se separó de su novio Agustín Merli.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde la ex cantante de Rombai explicó que venía de días "movilizadores", y que quería contar algo que no era "lindo" de compartir. Finalmente, escribió una historia para aclarar los rumores e hizo la revelación.

"Me separé, dejamos, estoy soltera, como quieran llamarle. No hubo crisis ni tampoco terceros. No tocamos fondo, no nos dejamos de querer y fue una decisión en conjunto desde el amor y respeto que nos tuvimos siempre", detalló la cantante y comunicadora.

"El vínculo entre nosotros sigue siendo muy bueno", remató Rajchman, que acaba de estrenar nuevo proyecto profesional. Se trata de Aweno TV, un canal de streaming que está en YouTube y en el que comparte programa con Agus Morales, Julián Pintos y Patricio Rebufello.

En agosto y tras alejarse de Desayunos informales, la cantante se había mostrado muy enamorada, de vacaciones con su entonces pareja en el verano europeo. Habían comenzado su relación en 2019, y ahora optaron por caminos separados.