De regreso en "Polémica en el bar", Sergio Puglia apuntó contra la joven del “mal día para ser facho"

El comunicador Sergio Puglia volvió este viernes a la mesa de Polémica en el bar como invitado al programa de Canal 10, donde lanzó fuertes comentarios hacia la joven que se volvió viral por la frase “mal día para ser facho” durante los festejos del balotaje que consagró a Yamandú Orsi. La muchacha de 28 años, entrevistada aquella noche por Telemundo, se mudó recientemente a Buenos Aires y desde entonces quedó expuesta a burlas, críticas y hasta amenazas de muerte en redes sociales.

Puglia comparó la situación de la joven con experiencias personales de ataques y agresiones que él mismo asegura haber sufrido durante años por expresar públicamente su militancia política, en su caso en el Partido Nacional.

También llamó a la mujer a la responsabilidad por sus comentarios. “Uno tiene que ser responsable de las palabras y de las enunciaciones que hace”, afirmó el comunicador. “Ella dijo una pelotudez, una pavada”, añadió en referencia a "mal día para ser facho", aunque aclaró que eso no amarita amenazas ni agresiones extremas.

Durante el intercambio televisivo, Puglia recordó que durante años fue señalado por manifestarse como militante del Partido Nacional y sostuvo que debió “tomar conciencia” de que exponerse públicamente implica recibir respuestas hostiles. “Me tildaron de facho toda la vida. No pararon de agredirme”, expresó.

El panel debatió entonces sobre los límites entre la crítica, la ironía y el hostigamiento. Algunos integrantes remarcaron que la joven “puede ser gastada” por sus dichos, pero que las amenazas de muerte representan “otra línea”. También se planteó que los ataques en redes suelen tener un componente particularmente violento cuando las destinatarias son mujeres.

Este asunto generó un contrapunto entre otros dos integrantes del panel, Sofía Romano y Julio Ríos. A diferencia de su compañera, el periodista deportivo argumentó que en redes sociales te atacan "si sos hombre, mujer, león o mono arriba de un árbol" mientras Romano insistía en que las agresiones suelen ser más pesadas si van dirigidas a mujeres.