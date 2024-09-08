De los Power Rangers a OnlyFans, el giro que dio la vida de la actriz estadounidense Monica May

El Comercio (GDA)

Quien haya visto la temporada Súper Patrulla Delta de los Power Rangers seguramente recuerde a la heroína de traje amarillo interpretada por la actriz estadounidense Monica May. Hoy, May dejó muy atrás esa etapa de su vida, vive en Los Ángeles y se desempeña como bailarina de burlesque e instructora de yoga, según su cuenta de Instagram.

En televisión era conocida como Elizabeth Z y era la Power Ranger amarilla, pero después de ese éxito, su carrera fue en declive. Apareció brevemente en la serie Zack y Cody: Gemelos en Acción en 2006, y luego se mantuvo alejada de la atención pública hasta 2020, cuando sorprendió a sus seguidores al crear una cuenta en OnlyFans.

A través de sus redes sociales, May dio a conocer detalles de su trabajo como bailarina e instructora de yoga, además de su rol como madre de tres hijos. En una entrevista con la revista PopCulture, la actriz explicó que decidió unirse a OnlyFans como "una forma de sobrevivir y tomar control de su vida y su cuerpo".

Monica May en "Power Rangers". Foto: IMDb.

En su cuenta de Instagram, May compartía fotos y videos donde mostraba su cuerpo con confianza, tanto en sus actuaciones de burlesque como en sus clases de yoga. Aunque algunos cuestionaron si su participación en OnlyFans equivalía a hacer pornografía, la actriz respondió a través de Twitter con humor: “¿Supongo que ahora hago porno? Gracias por avisarme, bro. Honestamente, en 2020, ¿cómo es posible que tanta gente crea instantáneamente cosas aleatorias que la gente dice en Twitter sin siquiera hacer una búsqueda en Google?”.

Monica May cerró su cuenta de OnlyFans

Sin embargo, May terminó tomando la decisión de cerrar su cuenta de OnlyFans, lo que generó especulaciones sobre los motivos detrás de esto. Aunque no dio explicaciones detalladas al respecto, algunos señalan que su cuenta en la plataforma era popular entre sus seguidores.

La actriz Monica May. Foto: Captura de Instagram @missmayburlesque.

Con más de 70 mil seguidores en Instagram, May dejó una huella en el mundo del entretenimiento como la Power Ranger amarilla, y su incursión en OnlyFans le brindó una oportunidad de tomar control sobre su vida y su imagen. Ahora, con el cierre de su cuenta en la plataforma, el futuro de la actriz y bailarina se mantiene como un misterio, mientras sus fans esperan con interés los próximos pasos en su carrera.