La confesión de Natalia Oreiro tras interpretar a Evita: "Le pedí que me ayudara"

Natalia Oreiro cree que hoy, cuando la descubran en la piel de la icónica primera dama argentina Eva Perón en la serie Santa Evita, muchos se sorprenderán. En una entrevista con Efe en la que retomó el vestuario y hasta alguno de los gestos de Evita, Oreiro confesó que le “intimida” pensar que la gente pasará de asociarla con Muñeca Brava a verla, ahora, “como parte de la historia”.

“Es algo que solo empecé a sentir cuando comenzó a acercarse la fecha del estreno”, admitió. La sensación se agudiza hoy que la ficción, basada en la novela homónima del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, llega a la plataforma de streaming Star+. Son siete capítulos que quedarán disponibles desde este martes, cuando se cumplen 70 años del fallecimiento de Eva María Duarte.

“La historia está contada en tono de thriller, con sus toques de melodrama y acción policial. Fue muy intenso todo el proyecto para mí, desde la interpretación hasta los elementos prácticos. Todo lo hicimos durante lo peor de la pandemia. Las medidas de seguridad sanitarias eran duras, pero estamos orgullosos. Ojalá que a la gente le guste”, expresó la uruguaya que, confesó, aún siente a Evita en ella.

Según contó a La Nación, en al menos dos oportunidades le habían ofrecido interpretar a la mujer más relevante de la historia política argentina. “Pero no me había animado. No me había sentido capacitada actoralmente, no tenía las herramientas suficientes para abordar ese personaje, y esta vez, me dije: ‘Ok, el tren sí pasa dos veces y por algo vuelve’. Por supuesto que me asusté. Me asusté cuando quedé”, admitió.

En esa misma charla, la uruguaya explicó que la clave fue encontrar a su propia Eva, tal como lo hicieron otras actrices en proyectos anteriores. “Es el desafío más difícil y más grande de mi carrera: no hay ningún otro personaje que tenga la misma envergadura”, dijo.

La transformación "Me entregué físicamente al personaje"

Oreiro saltó a la fama internacional a fines de la década de 1990, gracias a su Milagros o la carismática Cholito de Muñeca Brava, telenovela en la que una huérfana trabaja de empleada doméstica en una mansión, se enamora del hijo de la familia millonaria y tras muchas lágrimas, encuentra la felicidad poco antes de la aparición de la palabra “Fin” en la pantalla.

Según Telefé, la telenovela fue transmitida en 80 países y doblada a casi 50 idiomas. El tema “Cambio dolor”, interpretado por Oreiro, llegó a los primeros lugares de popularidad en América Latina, Europa Oriental y el mundo árabe, y consolidó su fama en países como Israel o Rusia.

“Yo no estaba preparada para lo que pasó con mi vida”, reconoció ahora la actriz. Dijo estar consciente de que “mucha gente” no la ha vuelto a ver actuar desde entonces, aunque su currículum ya reúne más de 20 películas de cine —la última estrenada, Las Rojas, también está para ver en Star+— y otra veintena de telenovelas y series.

Al curriculum, se sabe, se le suman las giras, las publicidades, las acciones solidarias y la conducción en televisión, con Got Talent y La Voz en Uruguay y, desde setiembre, con ¿Quién es la máscara? en Argentina.



Sin embargo, Oreiro aseguró que nada de lo que hizo antes ha sido tan fuerte como protagonizar Santa Evita, debido a “el esfuerzo histriónico” que le implicó, y a “la responsabilidad de representarla bien”.

“Yo le pedí a Evita que me ayudara”, reveló, “y siento que quedó contenta”.



Para transformarse en Eva Perón, Oreiro pasó decenas de horas estudiando sus discursos para aprender la forma en que bajaba y subía los tonos según la audiencia que tenía enfrente.

“Trabajé mucho en incorporar su uso de las manos y el resto del lenguaje corporal, que era muy característico de ella, pero también de la época”, explicó. El papel también le requirió cambios importantes de peso, pues la interpreta a lo largo de su vida, incluyendo los últimos meses con cáncer.

Natalia Oreiro como Eva Perón en "Santa Evita". Foto: Star+

“Natalia y el resto de los actores se prepararon con la severidad que requería el proyecto”, dijo a Efe Alejandro Maci, quien dirigió Santa Evita con Rodrigo García Barcha, bajo la producción ejecutiva de Salma Hayek.

Ayudó el hecho de que fueran obligados a trabajar en una burbuja para evitar contagios de covid-19. “No podían hacer nada más que ir a las grabaciones y estar en casa”, relató.

Para Ernesto Alterio, quien interpreta al coronel Carlos de Moori Koenig, el encargado de secuestrar el cuerpo de Evita, Oreiro “capturó la esencia de esa mujer que enloquecía a los hombres de amor y de odio”. En el caso de su personaje, “lo que sintió por ella fue una obsesión que es tan repugnante como enferma”, destacó a Efe.

A La Nación, la actriz comentó: “Bajé mucho de peso, más de lo que el director quería. Me entregué físicamente al personaje, no concebía hacerlo de otra forma. Estamos hablando de una mujer absolutamente poderosa, pasional, energética, comprometida, pero que tuvo que vivir en un mundo de hombres. Y la atracción que ella generaba era tal que, aun muerta, los siguió fascinando. Ellos sentían un miedo y un amor tan grandes que necesitaron destruirla. En la serie, eso se ve de una manera fortísima. Además, ponerme en el cuerpo muerto de Evita, siendo vejado por un mundo de hombres a la deriva, durante dos décadas, en dos continentes… Fue muy difícil, muy perturbador. Hay momentos que los borré porque lo necesitaba así”.

Pero el resumen es el de una experiencia trascendental, que ahora que llega a Star+ comenzará su propio camino.



Sobre la serie, Oreiro aseguró que no piensa ni quiere pensar en si Santa Evita será un nuevo parteaguas en su carrera. Se sentirá satisfecha, al igual que sus compañeros, mientras que “la serie sea bien recibida por el público”, y a medida que en cierta forma ayude a los argentinos a conocerse un poco mejor como pueblo, “y a entender a esa mujer cuya cara está por todas partes”.