"¿Cómo podés ser tan mal tipo?": Lucía Brocal denunció que un chofer de Cutcsa bajó a su hijo del ómnibus

La periodista Lucía Brocal mostró este martes su indignación en redes sociales luego de denunciar que un chofer de Cutcsa obligó a bajar del ómnibus a su hijo de 14 años cuando iba camino al liceo.

"Mi hijo de 14 años se subió al ómnibus 121 que se toma todos los días 7.40 para ir al liceo (por tres paradas). Como se quedó sin boletos en la STM, pagó el boleto con $500", escribió la conductora de Desayunos informales (Canal 12) y Doble Click (Del Sol) en X. "El chofer no se lo aceptó y lo bajó del ómnibus. ¿Cómo podés ser tan MAL TIPO?", añadió, etiquetando a la empresa.

La publicación generó repercusión y recibió varios mensajes de apoyo de sus seguidores. También motivó una respuesta oficial de Cutcsa a través de la misma red social. Desde la compañía agradecieron el aviso y le solicitaron información para identificar al conductor.

"Buenas tardes. Agradecemos que nos indique si su hijo recuerda el número de la unidad; en caso contrario, le solicitamos que nos informe en qué parada ascendió y en qué sentido", respondió la empresa.

Mi hijo de 14 años se subió al ómnibus 121 que se toma todos los días 7:40 am para ir al liceo. (Por tres paradas)



Como se quedó sin boletos en la STM, pagó el boleto con $500 pesos.



El chofer no se lo aceptó y lo BAJÓ DEL ÓMNIBUS.



¿Cómo podes ser tan MAL TIPO? @cutcsaok — Lucía Brocal (@luciabrocal) July 28, 2026

Poco después, Brocal volvió a pronunciarse. "Agradezco el interés, creo que debería ser política de la empresa que estas cosas no pasen más. La empatía tiene que ser parte del trato al público", respondió.

El episodio también abrió un debate sobre los medios de pago en el transporte público. Un seguidor de Brocal en X reclamó que la tarjeta STM debería poder vincularse a tarjetas de crédito y débito, además de permitir pagos mediante Apple Pay, Google Pay o Mercado Pago. "Absolutamente!!!!", respondió la periodista.

Entonces, otro usuario señaló que "hace años existe el pospago", una modalidad que permite viajar con la tarjeta STM y pagar posteriormente con una tarjeta de débito o crédito. "¡No lo dejó!", retrucó Brocal, dando a entender que el chofer tampoco le permitió utilizar esa alternativa.