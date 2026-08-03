Cami Rajchman viajó a Río de Janeiro y vivió un percance inesperado en el vuelo: "Mantendré la calma"

Cami Rajchman suele compartir su día a día con los casi 500.000 seguidores que tiene en Instagram y la escapada improvisada que hizo a Río de Janeiro no fue la excepción. Lo que empezó como una decisión de último momento terminó teniendo un giro inesperado antes incluso de aterrizar en tierras cariocas.

Todo comenzó el miércoles, cuando la exintegrante de Rombai publicó un video bailando en el living de su casa junto a un mensaje que resumía su entusiasmo: "Bailecito porque la vida me sonríe". Minutos después reveló el motivo con una foto de una playa de aguas cristalinas: "Cómo no me va a sonreír si me saqué un pasaje ayer y me voy a Brasil mañana".

Sin embargo, el viaje no arrancó como esperaba. En pleno vuelo, apenas consiguió señal, compartió una historia titulada: "¿Querían cine? Tenemos cine", para contar que el avión no había podido aterrizar en Río de Janeiro debido a las condiciones climáticas y había sido desviado a San Pablo.

"¿Qué va a pasar ahora? Ni idea si me dan hotel, si me dan otro vuelo a Río, si me vuelvo a mi casa o qué. Por lo pronto, mantendré la calma porque perderla no me ayudaría", expresó entre la incertidumbre.

Fiel a su estilo, enseguida le puso humor a la situación. Comparó la experiencia con Mi pobre angelito y bromeó: "Toda mi familia está bailando carioca sin saber que yo estoy sola acá varada, viendo cómo ser una adulta independiente", ya que en Brasil la esperaban sus primos.

Horas después, la propia Rajchman mostró imágenes virales de la playa Vermelha, donde el fuerte viento explicaba por qué tantos vuelos habían tenido dificultades para aterrizar.

Superado el mal trago, finalmente llegó a destino y comenzó a disfrutar de sus vacaciones. Recorrió la Pedra do Leme, mostró las playas de aguas cristalinas y compartió varias recomendaciones para quienes estén pensando en viajar.

Según contó, nunca se sintió insegura pese a caminar con el celular en la mano y salir a correr por la ciudad. También destacó la gastronomía y calificó los precios como bárbaros: aseguró que comer en un buen restaurante cuesta alrededor de mil pesos uruguayos por persona. Además, valoró que muchos locales ya ofrecen los menús en español mediante códigos QR.

La única crítica estuvo dirigida a los vendedores ambulantes de las playas. "Te pasan ofreciendo tatuajes, masajes, caipirinha, garrapiñada, bikinis, remeras, gorros... Todo el tiempo", comentó mientras uno de ellos pasaba cerca de donde estaba grabando. También se quejó de los gritos.

Lejos de empañar el viaje, la experiencia fue tan positiva que decidió cambiar el pasaje de regreso para quedarse un día más. "Un día ganado", escribió al anunciar que había postergado la vuelta a Uruguay para aprovechar unas horas extra de playa.

Antes de despedirse de Río, Rajchman confirmó que ya tiene planes de regresar. "No pude volverme a Uruguay sin sacar mi próximo viaje, así que Brasil, nos vemos en octubre", anunció, cerrando una escapada que empezó con un percance y terminó reafirmando su amor por el destino.

