Britney Spears está embarazada: el anuncio oficial y su mensaje para los paparazzi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Britney Spears cumplirá un sueño. La cantante había manifestado en reiteradas oportunidades que tenía muchas ganas de ser madre, y eso finalmente ocurrirá: está embarazada de su primer bebé junto a Sam Asghari, el bailarín con el que se comprometió.

La princesa del pop lo anunció hoy a través de su cuenta de Instagram, con el estilo simpático y verborrágico que la caracteriza. Allí escribió: "Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé... Pensé: 'Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?'. Mi esposo dijo: '¡¡¡Estás embarazada de comida, tonta!!!' Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé".

En el mismo posteo, Britney le envió un mensaje a los paparazzi que, a pesar de que se terminó la tutela que regía sobre ella y de que su vida cambió, no la dejan en paz, según su versión.

"Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero con una foto de mí, como desafortunadamente ya lo han hecho...", avisó la cantante hacia el periodismo de chimentos.

Y luego recordó los aspectos menos felices de los embarazos que transitó hace varios años, cuando nacieron sus hijos Sean Preston y Jayden James, hoy adolescentes. Son fruto de su relación con Kevin Federline.

"Es difícil porque cuando estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible… las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella…", reflexionó. "Pero ahora las mujeres hablan todos los días... gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado... ¡¡¡Esta vez haré yoga todos los días!!! ¡¡¡Repartiendo mucha alegría y amor!!!", cerró.

Spears vive una nueva etapa en su vida, luego de que en noviembre de 2021 una jueza decidiera poner fin a la tutela legal y económica en la que vivió durante 13 años. Tras recuperar su libertad, la cantante rompió el silencio con un impactante video, aunque hasta ahora no ha dado entrevistas.

Estos meses los ha pasado disfrutando de su tiempo con Sam Asghari, con quien ha viajado mucho, y también preparándose para una eventual vuelta a los escenarios que, hasta el anuncio de este embarazo, parecía cercana.

En la medida en que Spears comenzó a llamar a Asghari como "esposo" o "marido", no se descarta que la pareja haya decidido casarse de manera privada e íntima en este período. Hasta ahora, no hubo confirmación.

Cuando el año pasado Britney se presentó ante Tribunales para pedir por el fin del control que su padre ejercía sobre ella, declaró: "Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque". Esa historia terminó.