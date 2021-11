Britney Spears rompe el silencio con fuerte video: "Ojalá mi historia tenga un impacto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras los documentales realizados sobre su vida y luego de la profunda confesión que hizo ante un tribunal de Los Ángeles, lo que quedaba era que Britney Spears rompiera el silencio ante todo público.

Lo hizo esta semana, a través de un fuerte video de alrededor de dos minutos que compartió en su cuenta de Instagram, para hablar por primera vez de manera abierta respecto a la tutela en la que vivió durante 13 años, y que fue terminada el pasado viernes.

En el clip, la cantante pop aseguró que la pregunta que más recibe es qué va a hacer ahora que la tutela con la que su padre Jamie la controlaba desde 2008, se dio por finalizada. "Es una muy buena pregunta", dijo Britney que en el clip se mostró graciosa pero sobre todo, conmovida.



"He estado en una tutela por 13 años", repasó y aseguró que lo que le tocó vivir fue "una situación en la que ustedes no quisieran estar". Dijo que ahora está agradecida por las pequeñas cosas, como el hecho de poder tener las llaves de su auto o poder manejar dinero en efectivo, algo que se le tenía prohibido y que le permite recuperar su independencia como mujer.



"Son cosas pequeñas que hacen una diferencia enorme", aseguró, visiblemente emocionada. "¿Saben? Es lindo, es muy lindo".

En ese sentido, Britney dijo que no se imagina lo que este tipo de sistemas de control pueden hacerle a personas que son consideradas mentalmente incapacitadas de valerse por sus propios medios. Y declaró: "Soy una mujer muy fuerte (...) Ojalá mi historia tenga un impacto y genere algunos cambios en este sistema corrupto".



También aprovechó el video para agradecer a #FreeBritney, el movimiento virtual que impulsaron sus fanáticos y que fue fundamental para que el problema de la estricta tutela en la que vivía saliera a la luz, y ganara cada vez más espacio en la discusión pública.



"Honestamente creo que ustedes chicos salvaron mi vida de algún modo. Cien por ciento", remató.



Britney cerró el video con un mensaje de esperanza de cara al futuro, y acompañó la publicación con un breve pero contundente texto en el que sugirió que puede que se siente a conversar en televisión con Oprah Winfrey, algo sobre lo que se viene especulando hace meses.



"Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o no pude conducir mi coche... Pero honestamente todavía me sorprende, cada día que me despierto, cómo mi familia y la curaduría pudieron hacer lo que me hicieron… Fue desmoralizador y degradante", escribió. "Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron, por las que todos deberían estar en la cárcel... Sí, ¡incluida mi madre que va a la iglesia! Estoy acostumbrada a mantener la paz de la familia y mantener la boca cerrada… Pero no esta vez… No lo he olvidado".



El video ha superado los 10 millones de reproducciones.