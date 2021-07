Britney Spears: su adolescencia, los mejores éxitos y la tutela de su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Britney Jean Spears es una cantante, bailarina y compositora estadounidense de 39 años. Nació el 2 de diciembre de 1981 en Mississippi, Estados Unidos. De niña comenzó a trabajar en producciones teatrales y a los once años consiguió un lugar en el show Mickey Mouse Club, donde también participaban Cristina Aguilera y Justin Timberlake.

En el 95 el show terminó y Britney comenzó su carrera como cantante solista. En el 98 lanzó su primera canción y con eso se ganó el pase a la fama. "Baby one more time" se posicionó rápidamente en el top cinco de varios países y número 1 en el ranking Billboard de Estados Unidos.



En enero de 1999 Britney sacó el álbum que llevaba el mismo nombre de esta canción. El video en el que se puede ver a la artista vestida de colegiala recibió distintas críticas tanto por la estética de la adolescente así como por la letra de la canción.

Con éxitos como "Ooops, I did it again" o "Toxic", Britney alcanzó fama a nivel mundial e hizo acuerdos millonarios con distintas marcas comerciales. Además de su éxito como cantante, Britney también demostró ser una gran bailarina.



Hay quienes dicen que marcó un antes y un después en la música pop, no en vano Britney también es conocida como la princesa del pop.



En los 2000 protagonizó una serie de hechos que la pusieron en la portada de varios medios. El dinero y la fama desmedida trajeron consecuencias en la vida de la joven cantante: Britney comenzó a sufrir problemas de salud mental y también de consumo de alcohol.



Uno de los hechos más recordados ocurrió en 2007, cuando ingresó a una peluquería y le pidió a la mujer que atendía que la rapara. La mujer respondió que no, así que Britney agarró una afeitadora y lo hizo ella misma, sin saber que afuera los paparazzis capturaban el momento exacto.



Esta no era la primera vez que Britney protagonizaba un hecho confuso, en enero de 2004 estuvo casada por 55 horas con su amigo de la secundaria, Jason Alexander. En setiembre de ese mismo año dio a luz a su primer hijo, Sean Preston, hijo de Kevin Federline, con quien se casaría un tiempo después. Junto a él también tuvo a su segundo hijo, Jaden James.

Pero sin dudas que el 2007 fue el año más conflictivo en la vida de la cantante. Poco tiempo después del hecho de la peluquería, la cantante agredió a los fotógrafos que la acosaban con un paraguas. Ese mismo año perdió la custodia de sus dos hijos.



Luego de estar internada en un hospital psiquiátrico y el paso por rehabilitación, un juez determinó que la cantante quedara bajo la tutela legal de su padre y de su abogado. Esto significa que ambos tendrían acceso total al dinero y las propiedades de Britney.



Pero eso no es todo: ella dejó de ser considerada como una persona adulta. Y esto significa que tampoco puede decidir qué tiene ganas de hacer, qué shows da o con quién se quiere casar.



Desde entonces varios fanáticos encabezan el movimiento #FreeBritney que busca la liberación de la cantante de esa tutela. Incluso, se ha especulado con teorías de liberación del tipo: si Britney sale vestida de tal color, es porque está pidiendo ayuda.



Los años más conflictivos de Britney llegaron de la mano con la expansión de internet y eso probablemente haya contribuido a que la cantante fuera blanco de críticas en miles de blogs anónimos y su vida se haya convertido prácticamente en un fenómeno de estudio.



A lo largo de los años de tutela, la cantante no dejó de producir música ni de asistir a shows. Sin embargo, según narró ante la corte de Los Ángeles el pasado 23 de junio, después de mantenerse en silencio por varios años, la tutela ha sido abusiva y se siente traumatizada por lo que vivió en ese tiempo. Además, dijo que varias veces se sentía sobremedicada y pidió que le quitaran un dispositivo intrauterino que le habían colocado contra su voluntad.



En 2019, su padre, Jamie Spears renunció de forma parcial a la tutela de su hija en los asuntos personales, aparentemente por razones de salud. Una profesional de la salud lo reemplazó de forma temporal pero Britney pidió que se hiciera permanente.



Tras el testimonio de Britney, el juez rechazó el pedido de remover de forma permanente la tutela de su padre pero la decisión corresponde a un pedido anterior y no a la última intervención de la cantante.



Esta semana se supo que el abogado que la acompañó durante 13 años y el manager que la representó 25 años renunciaron luego de la defensa de la artista. La salida del manager tendría que ver con que Britney estaría decidida a retirarse.



En julio habrá nuevas instancias judiciales para determinar cómo sigue la vida de la princesa del pop.