Britney Spears cumple 40 años y lo celebra en libertad y con beso apasionado con su novio

Britney Spears cumple 40 años este jueves y es, sin dudas, su cumpleaños más especial en mucho tiempo. Liberada de la tutela legal y financiera con la que su padre la controló desde 2008, la cantante pop vive una nueva vida rodeada de alegría y de amor.

Para conmemorar este nuevo aniversario, en los últimos días llenó su Instagram de imágenes con su novio, el bailarín Sam Asghari. Están comprometidos aunque no faltan los fanáticos que ya especulan con que se hayan casado en secreto, sobre todo por el mensaje que Asghari le dedicó en sus redes: "Te llamo leona porque admiro tu fuerza implacable, me inspira tu hermoso corazón, celebro tu sonrisa que ilumina mi mundo. Todos los días es tu cumpleaños mi reina. Feliz primer cumpleaños a mi esposa". ¿Una revelación o una forma de decir?

"Oh, la preciosa alegría de hoy", escribió ayer la cantante en su popular cuenta de Instagram. "Mi prometido y yo estamos muy emocionados de irnos... Como pueden ver, no tengo 800 libras como en las fotos de los paparazzi... He estado haciendo ejercicio y es real. ¡Como sea! ¡Gracias a Dios por poder salir del país! ¡Estoy bendecida!".



Luego de esa foto y del entusiasta mensaje, Britney compartió dos videos, uno en el que se acomoda frente a la cámara con Asghari, y otro en el que se dan un apasionado beso que acumuló más de medio millón de likes

Por lo que mostraron ambos en redes, las primeras horas de la celebración de Britney incluyeron un vuelo íntimo, una torta con forma de B y cubierta de rosas rojas y rosadas, y una serie de fuegos artificiales en su honor.



Según las declaraciones que fuentes cercanas a la princesa del pop le hicieron al sitio TMZ, en medio de esta nueva etapa, Britney estaría tomando clases de baile y contando los días para volver al estudio y hacer nueva música. La información es extraoficial y de momento, no se sabe nada respecto a sus planes profesionales.