Ácido cruce en Esta Boca es Mía: "Vivís en la zona más cara de Montevideo, ¡zurdo caviar!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un programa atípico de Esta Boca es Mía por la ausencia de Victoria Rodríguez en la conducción (fue suplantada por Verónica Amorelli), los ánimos subieron de tono en medio de una picante discusión por las propuestas que el Frente Amplio le presentó al gobierno para mitigar el impacto por la suba de precios.

El panelista Juan Ramón Rodríguez Puppo calificó a las iniciativas de la oposición como "un mamarracho", y justo cuando la conductora le empezaba a preguntar si no había ni siquiera una de las medidas que pudiera ser viable, se desató el cruce más feroz del programa.

Alfredo García, panelista identificado con la izquierda, interrumpió a la conductora, por lo que Rodríguez Puppo lo frenó. "Me está preguntando ella a mí, no te pongas celoso. Hasta el lagarto de la remera se te pone como loco", le dijo en alusión a la marca de la indumentaria que llevaba puesto el periodista. "¡Te va a morder en cualquier momento!", le contestó con ironía.

El entredicho entre ambos se desvió a una discusión sobre el nivel adquisitivo de cada uno, y fue entonces cuando el intercambio adquirió un tono más ríspido. "Yo estoy en la franja de los pasivos", le dijo Rodríguez Puppo, a lo que García le contestó: "De los privilegiados, vos pagás Iass seguro".

Esto último fue lo que hizo que el dirigente colorado montara en cólera y estallara: "Pero hermano, vos sos un zurdo caviar que vive en el lugar donde el metro cuadrado sale más caro en Montevideo, ¿vas a venir a hablarme de pobreza a mí?".

"Yo no me quejo, vos sí", le retrucó García, mientras la moderadora intentaba poner orden en el debate. "Me calienta, me saca de mi eje cuando estoy intentando armar un razonamiento", añadió Rodríguez Puppo, que prosiguió a contestar la pregunta inicial de la conductora mientras de fondo se seguían escuchando las provocaciones de su compañero.

"Parece Marguery", le dijo García, por ejemplo, en relación a las polémicas y pintorescas peleas que protagonizó el otro panelista que no se encontraba presente este día.