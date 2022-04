FA propone eliminar IVA a 19 alimentos, a supergás y mantener precio de combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En conferencia de prensa, tras la reunión de su Mesa Política, el Frente Amplio dio a conocer un documento con sus propuestas para el manejo de los precios ante la suba que se viene dando en los últimos tiempos. Entre otras cosas, propone "la eliminación del IVA" a 19 productos alimenticios, al supergás y que se mantenga el precio de los combustibles hasta fin de año. Las iniciativas serán presentadas este martes en Torre Ejecutiva.

El FA indica que acompaña "la minuta que se presentó en el Senado, aprobada por la unanimidad de los partidos políticos en Comisión de Hacienda del Senado, que establece la eliminación de dicho impuesto sobre 19 productos" y propone que eso se extienda al supergás.



Estas medidas, agregan, deberían tomarse para compras realizadas con medios electrónicos de pago, "de esta forma se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y el comercio mantenga el margen de ganancia". Además, eliminar en forma transitoria el IVA al gasoil para las micro, pequeñas y medianas empresas y mantener el precio de los combustibles sin aumento al menos hasta fin de año".

Y se propone también la "reducción transitoria de tarifas sensibles para los sectores más empobrecidos de la población por ejemplo la tarifa eléctrica hasta cierto nivel de consumo (menos de 300 Kwh).



Por otra parte, el partido de oposición propone "un aumento al doble y luego por un plazo de un año ajustar mensualmente por IPC el monto de las transferencias realizadas por Tarjeta Uruguay Social (TUS) y Asignación Familiar Plan de Equidad (AFAM PE)".



En el capítulo salarios y jubilaciones, el FA traslada al gobierno las siguientes propuestas:



- "Un aumento inmediato, (no como un adelanto del ajuste de enero 2023), a partir del 1º de mayo, de los salarios públicos que permita iniciar el proceso de recuperación salarial, para lo cual es imprescindible un compromiso del Gobierno. El mismo deberá realizarse de forma escalonada, con mayor porcentaje para los salarios más bajos. A tales efectos es imprescindible que dicho aumento se realice en el marco de la negociación colectiva".



- "Un aumento adicional del Salario Mínimo Nacional".



- "Un aumento permanente en las jubilaciones que no sea deducible del aumento por Índice Medio de Salarios en enero de 2023".



- "Un aumento adicional al anterior para las jubilaciones mínimas".



- "Una convocatoria a todos los grupos que no tengan correctivo en julio de 2022 (o sea lo tengan en diciembre de 2022 o junio de 2023) y que a través del voto con los trabajadores, el gobierno asegure aumento salarial en el mismo sentido de lo propuesto para el sector público".



- "En particular, otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos sectores que tuvieron un desempeño extraordinario en el último año, con ganancias extraordinarias".

Por otra parte, el Frente Amplio señala que considera que la política actual de fijación de precios de combustibles de la Ley de Urgente Consideración "genera inestabilidad de precios" y para evitar esto propone "crear un Fondo de Estabilización de Precio de los Combustible, con cargo a Rentas Generales para amortiguar el impacto de la suba de los combustibles", además de "profundizar la política de protección de riesgos de los precios, mediante contratación de una cobertura de precio de petróleo y el tipo de cambio por parte de Ancap, dando continuidad a una política".