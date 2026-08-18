Un Poco de Ruido anuncia su regreso a Uruguay: fecha, lugar, precio y cómo comprar entradas para el show

Un Poco de Ruido volverá a Uruguay antes de terminar el año. El fenómeno argentino que combina cumbia, entrevistas y una fiesta con invitados sorpresa se presentará el sábado 7 de noviembre en la Rural del Prado, un escenario nuevo para el proyecto y bastante distinto a los que visitó hasta ahora en el país.

Será la segunda visita de Un Poco de Ruido a Uruguay en lo que va de 2026 y otro paso en una relación con el público local que creció rápido. En menos de dos años, el proyecto pasó de agotar dos funciones en Medio y Medio a llenar dos veces el Antel Arena y llevar su propuesta a la Semana de la Cerveza de Paysandú.

La nueva fiesta comenzará a las 19.00 y se extenderá hasta cerca de la medianoche. Como ocurre habitualmente con Un Poco de Ruido, la propuesta tendrá a la cumbia como protagonista y mantendrá uno de los elementos que se convirtió en marca del proyecto: los invitados serán sorpresa.

Las entradas ya están a la venta en RedTickets. La primera tanda cuesta 1.980 pesos para campo general y 2.530 para campo preferencial. Los valores aumentarán a medida que se agoten las distintas tandas.

En Un Poco de Ruido, el anfitrión es Pinky SD, tecladista, acordeonista y productor especializado en música tropical. Lo acompañan DJ Pipo y Damo, y cada semana el trío recibe a un artista para una charla que se mezcla con música en vivo. El programa se emite por YouTube y Twitch todos los miércoles de 21.00 a 23.00.

En sus comienzos, el programa puso el foco en revalorizar a figuras que fueron protagonistas de la cumbia rioplatense de los 2000, entre ellas Mc Caco, 18 Kilates, Miguelito, Román El Original y Grupo Play. Uno de sus segmentos centrales es “La zapada”, donde una banda liderada por Pinky SD interpreta enganchados de clásicos del invitado y versiones de éxitos del género.

“Desde el principio el objetivo fue darle un poco de valor a la cumbia, el golpe de calidad y de estética que necesitaba”, explicó Pinky SD en una entrevista con Infobae. Las zapadas rápidamente trascendieron las emisiones, comenzaron a circular como piezas independientes y llegaron a las plataformas de streaming.

Con el tiempo, Un Poco de Ruido amplió la fórmula. Además de mantener “La zapada”, empezó a convocar a artistas de otros géneros para llevar sus canciones al terreno de la música tropical. El proyecto se llama “Cumbierizando” y ya tuvo como invitados a Quevedo, Mau & Ricky, Justin Quiles & Lenny Tavárez y Juanes.

A eso se suma Ahora las bailamos, el disco que el ciclo prepara junto a Luciano Pereyra y que propone transformar parte del repertorio del cantante argentino en cumbia. “La idea es llevar mis canciones a este género y compartirlas con invitados”, explicó Pereyra a El País. Entre los adelantos ya publicados está una nueva versión de “Porque aún te amo”, grabada junto a Antonio Ríos.

El otro paso fue llevar esa fórmula a los escenarios, pero sin abandonar la lógica del programa. La sorpresa sigue siendo una de sus claves: el público compra su entrada sin conocer de antemano quiénes aparecerán durante la noche.