Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, fue denunciado por abuso sexual: los detalles expuestos del caso

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, fue denunciado por abuso sexual por su prima. El caso tomó estado público a partir de la difusión de un audio en redes sociales y, posteriormente, con la confirmación de que la presentación judicial fue realizada en una comisaría de Buenos Aires.

Según dio a conocer el periodista Matías González, la joven formalizó la denuncia este jueves 30 de julio en la comisaría 43. En el audio que compartió el comunicador, la denunciante relató por primera vez cómo vivió los hechos.

“Cuando esto pasó, yo tenía 12 años y me animé a contárselo a mi familia a los 15”, expresó la joven. En su relato también aseguró que, cuando decidió contar la situación, no encontró el apoyo que esperaba dentro de su entorno. “Con mi familia fuimos a la casa de la familia de Thiago a contar esto y se encargaron de divulgar por todos lados que yo mentía”, afirmó.

Además, sostuvo que, tras conocerse la acusación dentro de la familia, el exjugador del reality habría intentado desacreditar su versión. “Después de eso, Thiago fue a hablar con mi papá para decirle que yo quería estar con él”, agregó, al describir cómo, según su versión, se buscó instalar una explicación distinta sobre lo sucedido.

En el mismo audio, la joven reconstruyó el episodio que derivó en la denuncia. Contó que Thiago solía quedarse a dormir en su casa y recordó cómo comenzó la situación. “Thiago se quedaba a dormir en mi casa. Estábamos con mi hermano y ellos jugaban al Free Fire. Yo estaba en la pieza mirando televisión cuando él se vino a acostar conmigo y ahí empezó todo”, relató.

Thiago Medina fue denunciado por abuso sexual por su prima

“Él me dijo que no le cuente a nadie porque se iba a armar un re lío”, sostuvo. Finalmente, explicó las dificultades que atravesó para poder hablar de lo ocurrido. “Me callé un montón de tiempo porque soy una chica que no habla en el momento. Me pasó con otra persona y no lo hablé porque me cuesta mucho soltar las cosas”, concluyó.

Tras la difusión del testimonio, la periodista Pilar Smith leyó el parte policial correspondiente a la denuncia en LAM. El documento, registrado el jueves 30 de julio a las 19:45, identifica a la joven y señala que el hecho habría ocurrido cuando era menor de edad, durante una visita de Thiago Medina a su vivienda. Según el acta, la denunciante impulsó la acción penal por ese episodio y, al momento de la presentación, no solicitó medidas cautelares.

La Nación/GDA.