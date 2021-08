The Killers tiene nuevo disco, Meri Deal lanzó su primera canción y los 50 años de un clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

disco La nueva cara del grupo de Brandon Flowers

Lo nuevo de The Killers no se parece en nada al camino que construyeron desde “Mr. Brightside” hasta ahora. Y el grupo de Brandon Flowers tiene sus razones. Luego de que la pandemia les impidiera salir de gira, el cantante se sumergió en una etapa de introspección que lo llevó a repasar su vida en Nephi, la ciudad de Utah donde creció.

De la mano de violones, armónicas y una narración sumamente personal, Flowers se propuso grabar el Born To Run del 2021. Por eso, en Pressure Machine se acerca a las letras al estilo de Bruce Springsteen para ofrecer una carta de amor al pueblo donde se crió y a todos esos personajes que debió dejar atrás cuando se mudó.



Hay melancolía, celebración y mucha honestidad.

ficha The Killers Disco Pressure Machine Sello Island, 2021 ¿Está bueno? Sí, es un disco totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados

sencillo De la cumbia pop al mundo del reggaetón

Pasaron ocho años del lanzamiento de #TocoParaVos como banda (¡ocho años!), y pasaron dos desde que su cantante Meri Deal anunció que emprendería un camino como solista. Esto último fue en 2019, cuando abrió el recital de Ed Sheeran en el Estadio Centenario con un repertorio típicamente pop. Ahora, la joven lanzó su primera canción en solitario y dejó en claro que hay otro viraje en su recorrido musical.



“11 con 11” no pierde lo pop pero es un reggaetón, que sobre una base rítmica bien clásica del género juega con los sonidos acústicos y con los espacios, los silencios. Tiene un estribillo bien pegadizo y la correcta producción de Andrés Castro, una de las jugadas seguras de estos tiempos, dos elementos que lo perfilan para hit.

FICHA Meri Deal Canción "11 con 11" Sello Warner Music México, 2021 ¿Está buena? Está bien; también su videoclip

reedición Rescate de una obra maestra posbeatle

Tras el final de The Beatles, George Harrison pudo demostrar su talento como compositor, guitarrista y cantante. Y, como si se tratara de una respuesta a su larga lucha por incluir canciones entre el repertorio de John Lennon y Paul McCartney, el “beatle silencioso” se despachó con un disco triple. Y All Things Must Pass está repleto de grandes momentos. Está el hit “My Sweet Lord”, pero también hay espacio para bellísimas letras introspectivas como “The Art Of Dying”, “Isn’t It A Pity” y “Beware Of Darkness”.



Para celebrar el 50° aniversario de esta obra maestra, se editó una edición de lujo de 70 canciones. Presenta demos, temas inéditos y versiones alternativas de sus clásicos. Es todo un festín musical para los beatlemaníacos.