Talleres, títeres y un cierre de lujo con Hugo Fattoruso: así será la nueva edición del Paseo Sur Palermo
La jornada gratuita reunirá recorridos patrimoniales, comparsas, feria de artesanías, propuestas familiares y actuaciones musicales para celebrar la cultura y las tradiciones de los barrios históricos.
Desde diciembre de 2023, Paseo Sur Palermo ofrece una variedad de actividades un sábado al mes, con el fin de ponderar la identidad de los barrios sur y Palermo, históricos de la ciudad.
Este sábado, desde las 10.00, se llevará a cabo una nueva edición. Se podrá disfrutar de música en vivo, talleres, danzas y ferias de emprendimiento, entre otras propuestas.
A las 15.00, se dará un taller abierto de plástica y movimiento en la Casa del Vecino al Sur. A la misma hora, se llevará a cabo el recorrido turístico gratuito Latido Afro, con punto de encuentro en Carlos Gardel y Zelmar Michelini.
En ese mismo punto, donde está ubicado el escenario central, habrá una presentación de Lucas Lessa y Manuel Silva a las 16.00 y estará instalada la feria de emprendimientos con distintas artesanías.
El candombe nunca falta en Paseo Sur Palermo: las comparsas Batea de Tacuarí, Cuareim 1080 y La Facala saldrán desde Isla de Flores y Santiago de Chile a las 17.00. A la misma hora, habrá un espectáculo de títeres en Casa del Vecino al Sur.
El cierre será a las 18.00, con la presentación de Hugo Fattoruso con el Quinteto Barrio Sur.
Habrá más actividades y presentaciones, como el tercer aniversario del café Casa de Abajo, cuyo festejo se extenderá hasta las 20.00. También estará disponible desde 16.30 a 18.30 la exposición colectiva "Memoriarios", en Isla de Flores 1645.
La actividad es un proyecto llevado a cabo en conjunto con organizaciones, colectivos y vecinos del barrio —Cuareim 1080, Casa de la Cultura Afrouruguaya, Foto Club Uruguayo, entre otros— junto al Municipio B y la Intendencia de Montevideo a través de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.
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