Sitkovetsky Trio se presenta en el Teatro Solis: fecha, hora, repertorio y precio de las entradas

La temporada 2026 del Centro Cultural de Música (CCM) prepara un nuevo concierto. Hoy a las 19.30, el Sitkovetsky Trío actuará en el Teatro Solís con un programa centrado en obras de Haydn, Schumann y Beethoven.

Integrado por Alexander Sitkovetsky (violín), Isang Enders (cello) y Wu Qian (piano), el grupo acumula casi dos décadas de trayectoria. Se formó en 2007, cuando sus integrantes estudiaban en la Escuela Yehudi Menuhin de Inglaterra, una de las instituciones de formación musical más prestigiosas del mundo.

Las entradas para el concierto están a la venta en Tickantel y los precios van de 1000 a 5000 pesos.

En abril, durante una entrevista con El País, Alberto Reyes, consejero general del CCM, adelantó que el concierto se centrará en un repertorio “canónico”. Eso incluye al Trío nº 39 en sol mayor, Hob.XV:25 Gitano, de Haydn; al Trío n° 3 en sol menor, Op. 110, de Schumann; y al Trío en si bemol mayor, Op. 97 Archiduque, de Beethoven.

La elección de las obras coincide con el criterio estilístico que el CCM definió para esta temporada. “El repertorio está anclado en el período clásico de Mozart, Haydn, Beethoven y el clásico tardío de Schubert”, explicó Reyes a El País. “Habrá dos conciertos exclusivamente dedicados al barroco y algunas incursiones en el período romántico y de la primera mitad del siglo XX”.

La temporada comenzó en mayo con un concierto de Solistas de Cámara de Praga y continuará hasta noviembre. Contará con la presencia de artistas de renombre como el kazajo Beisembayev con obras de Schubert y Liszt, Sir András Schiff y la Camerata Salzburgo, con la española María Dueñas.

De acuerdo con The Times, Sitkovetsky Trío se destaca por realizar sus interpretaciones "con la precisión, el ingenio y la intimidad conversacional que toda música de cámara bien compuesta requiere".

Todos los conciertos pendientes del CCM para 2026 se realizarán en el Teatro Solís. Las entradas para cada actuación estarán a la venta en Tickantel.