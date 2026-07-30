Sepultura vuelve a despedirse de Uruguay tras 40 años de historia: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

La banda brasileña y estadounidense Sepultura se despedirá del público uruguayo en una escala de su tour Celebrating Life Through Dead, su última gira con la que cierran 40 años de carrera.

Será el 2 de octubre en Montevideo Music Box con entradas en RedTickets a 3.380 y 4.280 pesos.

Fundada en 1984 en Belo Horizonte por los hermanos Max e Igor Cavalera, Sepultura se convirtió en la banda brasileña de metal más influyente del mundo. Su mezcla de thrash, death y groove metal, junto con ritmos e influencias brasileñas, revolucionó el género en discos como Beneath the Remains, Arise, Chaos A.D. y Roots.

Tras la salida de Max en 1996, y luego de Igor en 2006, la banda continuó liderada por Andreas Kisser hasta anunciar su gira de despedida en 2023 que es la que ahora los vuelve a traer a Montevideo.

La última vez que estuvieron por acá fue en abril de 2024 también para despedirse. Antes había actuado en mayo de 2012 con dos fechas en La Trastienda. Y en 2007 participó en el Velódromo Municipal del Montevideo Metal Fest II junto a los argentinos Rata Blanca y los locales Reytoro, Radical y Narval.