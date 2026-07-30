Sepultura vuelve a despedirse de Uruguay tras 40 años de historia: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas
El icónico conjunto de Belo Horizonte cerrará definitivamente su trayectoria con un recital en Montevideo, como parte del tour internacional que marca el final de su carrera.
La banda brasileña y estadounidense Sepultura se despedirá del público uruguayo en una escala de su tour Celebrating Life Through Dead, su última gira con la que cierran 40 años de carrera.
Será el 2 de octubre en Montevideo Music Box con entradas en RedTickets a 3.380 y 4.280 pesos.
Fundada en 1984 en Belo Horizonte por los hermanos Max e Igor Cavalera, Sepultura se convirtió en la banda brasileña de metal más influyente del mundo. Su mezcla de thrash, death y groove metal, junto con ritmos e influencias brasileñas, revolucionó el género en discos como Beneath the Remains, Arise, Chaos A.D. y Roots.
Tras la salida de Max en 1996, y luego de Igor en 2006, la banda continuó liderada por Andreas Kisser hasta anunciar su gira de despedida en 2023 que es la que ahora los vuelve a traer a Montevideo.
La última vez que estuvieron por acá fue en abril de 2024 también para despedirse. Antes había actuado en mayo de 2012 con dos fechas en La Trastienda. Y en 2007 participó en el Velódromo Municipal del Montevideo Metal Fest II junto a los argentinos Rata Blanca y los locales Reytoro, Radical y Narval.
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