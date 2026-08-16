¿Qué hay para hacer en la semana? Show de Turf, "Yo, narciso" en cines, Doña Bastarda en el Antel Arena y más

La segunda mitad de agosto comienza con un amplio abanico de actividades para disfrutar. Músicos internacionales que se presentarán en Uruguay, estrenos esperados en plataformas de streaming y también en cines. A su vez, el teatro ofrece propuestas desde murga hasta ópera.

Aquí un repaso por las actividades destacadas de música, teatro, cine y streaming del 16 al 22 de agosto de 2026.

Trap, Beethoven, Afro beats y más

Es una semana cargada de música local. Hoy, en Sala del Museo se presenta Cero* junto a invitados para una noche a puro trap. El miércoles la Filarmónica de Montevideo, con dirección de Martín García, realiza la Gala Aniversario del Teatro Solís. Interpretarán obras de Fabini, Glazunov y Beethoven. El jueves se realiza una nueva edición de Montevideo Sonoro, esta vez será La ruta del tango que sale de 18 de julio y Yi. Ese día también llega Umbral al Planetario. Se trata de una experiencia inmersiva que combina música, ilustración y proyecciones. Además, en Sala Camacuá, el grupo folclórico Cruzacaminos presenta su disco A mi modo; Nico Arnicho presenta Afro beats en Sociedad Urbana Villa Dolores; y Ana Prada hace Siempre cantamos en la Zitarrosa. El viernes, Gustavo Casenave se presenta en el teatro Solís. Y el sábado Maia Castro festeja sus 20 años en el Teatro Solís, la Ossodre interpreta Pulcinella de Stravinsky en el ciclo Concierto en Familia, en el Adela Reta; y La nueva escuela llega al Antel Arena.

Gustavo Casenave .

Un estreno argentino y clásicos imbatibles en la gran pantalla

a cartelera de cines no tiene descanso. El lunes, en el ciclo CineArte del Sodre se proyecta La condición Humana II del maestro japonés Masaki Kobayashi, y La estructura de Cristal del polaco Krzysztof Zanussi. Otro clásico con funciones en la pantalla grande es el western El bueno, el malo y el feo, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, que se podrá ver el martes en el Movie Punta Carretas. El jueves llega La Noche del Demonio: Están entre Nosotros, se trata de la sexta entrega de la saga de terror, y Yo, narciso, la nueva comedia de Adrián Suar que protagoniza junto a Natalia Oreiro.

Desde Kany García a Los Abuelos de la Nada

Es una semana con muchas visitas. El jueves el contratenor polaco JJ Orlinski llega junto al ensamble historicista Il Pomo d’Oro para interpretar el programa Beyond en el Teatro Solís, en el marco de la temporada del Centro Cultural de Música. Ese día, además, el belga-argentino Bhavi se presenta en Sala del museo para presentar No te enamores. El viernes Kany García llega al Antel Arena con su último tour. El sábado también hay humor. El standapero argentino Pablo Picotto se presenta en espacio Zorrilla, mientras que Los Abuelos de la Nada llegan al teatro Metro, y Turf al Real de San Carlos.

Kany García. Foto: Difusión.

Murga, ópera y danza sobre las tablas

El martes la murga Doña Bastarda llega al Antel Arena para celebrar el bicampeonato, y el jueves inician las funciones del espectáculo de danza El ocaso de los dioses en Teatro Victoria, a cargo del Instituto de Formación Artística. El viernes llega la ópera L’Elisir d’Amore de Donizetti al Auditorio Adela Reta, Cecilia Ruggeri hace Presente, señorita en el Florencio Sánchez; y la dupla Andrea Arobba y Mariana Percovich presenta Madres en el teatro Solís. El sábado la obra Querido Juan llega al Teatro Comedia, e inician las funciones de la comedia Sentido Común en el Centro Cultural Terminal Goes.

Murga Doña Bastarda. Foto: Mauro Cardozo.

Superhéroes y policiales en streaming

Hoy llega a HBO Max la esperada serie Linternas, sobre el superhéroe de DC. Y el miércoles llegan a Netflix la quinta y última temporada de Outer Banks, la serie policial nórdica Sacrificio de sangre, y la japonesa S&X. Además, el viernes se estrena en Netflix la mexicana La captura, con Alfonso Herrera, y la española La familia Bretón +2, secuela de la comedia de 2024. Ese día, a Prime Video llega el thriller En la zona gris que dirige Guy Ritchie y protagonizan Jake Gyllenhaal y Henry Cavill; y HBO Max se estrena Song Sung Blue: Sueño inquebrantable que le valió una nominación al Oscar a Kate Hudson.