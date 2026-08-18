Noche de la Nostalgia 2026: más de 20 fiestas para este 24 de agosto, artistas, lugares y precios de entradas

Desde aquella noche de 1978 en la discoteca Ton Ton, la Noche de la Nostalgia no dejó de crecer hasta convertirse en una de las celebraciones más populares de Uruguay. Lo que emppezó como una fiesta dedicada a los grandes éxitos del pasado hoy moviliza boliches, salones, teatros y escenarios de todo el país cada 24 de agosto.

Y también cambió su banda sonora. Si en sus primeros años la propuesta estaba asociada a canciones de ABBA, Queen y otros clásicos de décadas anteriores, con el tiempo la oferta se amplió. La música tropical ganó terreno, aparecieron fiestas dedicadas a públicos más jóvenes y hasta la llamada “antinostalgia” se convirtió en una alternativa para quienes prefieren escapar de los oldies.

Inaugurada por Pablo Lecueder, volverá este lunes 24 de agosto con propuestas muy diferentes entre sí. Habrá fiestas multitudinarias, shows de bandas y solistas, bailes en Montevideo y el interior, música electrónica y hasta una versión sinfónica de la Nostalgia.

A continuación, una guía con más de 20 opciones para elegir dónde festejar. En varios casos, las entradas se venden por tandas y aumentan de precio a medida que se agotan.

Fiestas a gran escala

La fiesta original de la Nostalgia, promovida por Lecueder a través de radio Océano, tendrá este año como escenario la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento. Los DJ Fernando “Pelu” Pereyra y Gabriel Abella estarán a cargo de la musicalización. Las entradas cuestan 1.560 pesos en RedTickets y hay 2x1 con Club ElPaís.

Otra de las grandes celebraciones será La Fiesta del Veinticuatro, que se realizará en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU y tendrá como principal atractivo a Vilma Palma e Vampiros. La banda argentina, autora de clásicos como “La pachanga” y “Auto rojo”, tiene una larga relación con la Noche de la Nostalgia y volverá a Uruguay especialmente para la fecha. También participará DJ Sanata, el alter ego musical de Gonzalo Cammarota. Entradas por Redtickets desde 2190 pesos.

Vilma Palma e Vampiros.

Una figura inseparable de la música de los recuerdos, Berch Rupenian, será el anfitrión de La Noche de los Recuerdos, que tendrá lugar en Chacra Lacrosse. Las entradas están disponibles a través de Passline desde 2.400 pesos.

En el Prado, Botánica Sala apostará por la música tropical con una fiesta encabezada por los argentinos 18 Kilates, Junior y Román El Original, entre otros artistas (RedTickets, 1100 pesos).

Bailes en Montevideo

La música tropical también tendrá un lugar importante en la programación montevideana. Montevideo Beer Company, en Nuevocentro Shopping, recibirá a El Polaco, una de las figuras más populares de la cumbia argentina (Redtickets, 800 pesos).

Para quienes prefieran viajar hacia el disco, el funk y el soul, Sala del Museo recibirá una nueva edición de Soul Train by Brookl&n. La fiesta tendrá además como banda invitada a Turf, responsable de clásicos como “Pasos al costado” y “Loco un poco”. (RedTickets, desde $1680).

En Carrasco, Praga tendrá una celebración con varios nombres vinculados a la música tropical: Jackita, El Reja, El Original y Denis Elías formarán parte de la programación. (Passline, desde $500).

Fiestas en el interior

La Noche de la Nostalgia también tendrá una intensa agenda fuera de Montevideo. En la franja costera, El Polaco continuará su recorrido por Uruguay con un show en La Rinconada de Piriápolis (desde 900 pesos; RedTickets). En Maldonado, Román El Original y Marka Akme serán los protagonistas de la fiesta de La China (Passline, desde 500 a 1000 pesos).

En Wow, ubicado en Pando, darán shows Yerba Brava y Maxi Álvarez (Passline, desde 450 a 1200 pesos). El Café Don Julián, en Colonia, recibirá a Los Fatales (Passline, 500 pesos).

Más artistas cruzarán el charco para festejar la Noche de La Nostalgia: Agrupación Marilyn estará en el baile del boliche Porco Negro en Salto (RedTickets, 550 pesos) y el ex Ráfaga Rodrigo Tapari en el local Mono Persa de Tacuarembó (desde 400 a 600 pesos en Redtickets).

Samba Do Marció estará en la Chacra el Lago, de Salto (RedTickets, 500 pesos). La Cumana pasará por La Minga en Florida (Passline, 500 pesos).

Otras propuestas

No todo será boliche y música tropical. También habrá alternativas para quienes quieran celebrar el 24 de agosto de una manera diferente.

La Banda Sinfónica de Montevideo llevará la Nostalgia al Teatro Solís con un espectáculo dedicado a algunos de los grandes éxitos de los años 2000. Habrá funciones tanto el domingo 23 como el lunes 24 de agosto. Entradas en Tickantel desde 1200 pesos.

La música electrónica también tendrá su propia celebración. Phonotheque realizará una edición especial en Hangar 33, encabezada por el DJ esloveno Valentino Kanzyani. También participarán Omar, Santiago Uribe y Christian Bonanata (Redtickets, desde 950 pesos).

Y habrá incluso una Nostalgia con espíritu carnavalero. La murga Cayó la Cabra organizará el Festi de las Cabras – Edición Nostalgia 2026 en el Club Colón (Redtickets, $495).