Murió Saúl Blanch, primer vocalista de Rata Blanca y una de las voces más emblemáticas del rock pesado argentino

El cantante Saúl Blanch, reconocido por haber sido el primer vocalista de Rata Blanca y una de las voces emblemáticas del rock pesado argentino desde la década de 1970, murió a los 75 años. Según trascendió, el músico se encontraba internado desde hace varias semanas.

La noticia fue confirmada por el Instituto Nacional de la Música (Inamu), que destacó la trayectoria artística y el aporte del vocalista a la escena local. “Despedimos a Saúl Blanch, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, expresó la entidad.

Su trayectoria

Nacido en Buenos Aires el 8 de septiembre de 1951, Blanch comenzó su camino musical durante los años ’70. En ese período integró Plus, una de las bandas representativas del hard rock argentino, donde fungió como cantante. Con el grupo participó de la grabación de los álbumes No pisar el infinito (1976), Plus (1978) y Escuela de rock ’n’ roll (1981)

Su nombre quedó especialmente asociado a Rata Blanca a fines de los años ‘80, cuando se incorporó al proyecto que impulsaba el guitarrista Walter Giardino.

Saul Blanch, cantante argentino @saulblanchoficial

Con esa banda debutó en vivo en 1987 y, al año siguiente, grabó su voz en el primer disco, un trabajo fundamental para el desarrollo posterior de uno de los grupos más populares del heavy metal en habla hispana.

Tras la publicación de aquel trabajo, el cantante dejó la banda y continuó desarrollando otros proyectos musicales. En 1990 editó su primer álbum solista, Fiel a sus fieles, que presentó en vivo en el teatro Arlequines, y en 2006 lanzó Saúl Blanch Revancha: Refugiado.

El vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari, despidió a Blanch a través de su cuenta de Instagram: “Recordarte siempre y agradecerte por dejar este legado compartido en varios escenarios con vos. Qepd, querido Saúl”, escribió.

En 2013, tras más de dos décadas de distanciamiento, Blanch volvió a cantar con sus antiguos compañeros en los conciertos por los 25 años de la banda.

Y en marzo de este año había sido invitado a participar de tres conciertos realizados por el grupo en el Teatro Flores, donde volvió a interpretar canciones junto a Rata Blanca. La Nación GDA