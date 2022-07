¿Qué hacer en julio? Agenda de actividades del mes: Yatra, "Elvis", Dolina y mucho más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Julio viene cargado de actividades, como suele ser la agenda cultural montevideana. Varias visitas internacionales, unos cuantos recitales uruguayos y hasta el estreno de Thor: Amor y Trueno conforman una oferta variada para salir y entretenerse.



Está, también, la biopic sobre Elvis y un show de salsa a cargo de Gilberto Santa Rosa. Y eso sin contar toda la agenda infantil prevista para las vacaciones de invierno, que amerita una nota aparte.



A continuación, una lista (sujeta a cambios de último momento) de las actividades culturales que hay para hacer en julio, día por día.



julio Viernes 1°

MÚSICA: Maia Castro en Sala Zitarrosa. La cantautora será parte del ciclo Marea con un concierto en el que estará acompaña de guitarras. Entradas en Tickantel por 600 pesos.

MÚSICA: Socio en Magnolio Sala. Luego de su show de mayo en La Trastienda, el grupo liderado por Fede Lima se presentará en Magnolio para adelantar las canciones de su próximo disco. Entradas en Tickantel a $ 850.

MÚSICA: Valeria Lynch en gira nacional. La cantante argentina inauguró ayer una gira por Uruguay, con la que estará hoy en el Centro Cultural de Rosario, mañana en el Teatro Atenas de Young y el domingo en el Teatro 28 de Febrero de Mercedes. Retomará el 20 de julio en el Teatro 25 de Agosto de Florida, y seguirá así: estará el 22 en el Teatro Artigas de Trinidad, el 23 en el Teatro Larrañaga de Salto, el 24 en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, el 26 en el Auditorio Municipal de Artigas, el 27 en el Teatro Municipal de Rivera, el 29 en el Club Tacuarembo y el 30 en el Teatro España de Melo. Entradas en Redtickets.

HUMOR: Requeridos en el Movie. Petru Valensky y Federico Longo regresan al Teatro Movie con su nuevo espectáculo. Habrá música en vivo a cargo de Martín Angiolini. Entradas por 550 pesos.

HUMOR: Un show de improvisación en el Under Movie. Enrico Greco y Piero Datole presentan Papando Moscas. Entradas a 550 pesos.

TEATRO: Pablo Atkinson hace "Multifacéticas". El transformista y creador del grupo Humorisimas presenta su espectáculo musical en Teatro El Tinglado, donde repetirá el 8 y el 15 de julio. Entradas en Redtickets; hay 2x1 con Club El País. El 16 hará otra función en Teatro Arocena.

HUMOR: Luis Orpi en "Una noche con Solange". El actor llega con su conocido unipersonal al Teatro Arocena, a las 21.30. Entradas en Redtickets.

DANZA: Gala de Ballet. Últimas funciones del nuevo espectáculo del Ballet Nacional del Sodre. Se lo podrá ver este viernes, el sábado y el domingo en el Auditorio Adela Reta. Quedan entradas en Tickantel.

TEATRO: La trágica agonía de un pájaro azul. El estreno de la Comedia Nacional estará todo julio en la sala principal del Teatro Solís, con funciones los jueves, viernes y sábado a las 21.00, y domingos a las 19.00. Tickantel.

TEATRO: Por la calle del aire. Última función de la obra de teatro y flamenco inspirada en Federico García Lorca. En el Teatro Alianza a las 21.00; entradas en Tickantel.

MÚSICA: María Viola en la Sala Lazaroff. La artista presenta en vivo su disco solista Guarida, acompañada de su banda. En el intercambiador Belloni a las 21.00; entradas en Tickantel.

julio Sábado 2

TEATRO: "Selenitas" en la Alianza Francesa. Se reestrena la comedia dramática protagonizada por Cristina Morán, Fernando Amaral y Lucía Soca se presentará todos los sábados y domingo de julio a las 21.00 y a las 19.30, respectivamente. Entradas en Tickantel por 550 pesos.

TEATRO: Laberinto en Centro Cultural Goes. La obra de Jorge E. Milone se basa en la historia de una cirujana, que recibe una misteriosa invitación a una velada con música de uno de los pianistas más influyentes del siglo XX, Rachmaninov. Se podrá ver todos los sábados y domingos de julio a las 20.30 y 18.30, respectivamente. Entradas en Tickantel por 450 pesos.

MÚSICA: Buceo Invisible en el Auditorio Nelly Goitiño. El grupo llegará a la sala Héctor Tosar para celebrar sus 25 años con un espectáculo titulado La primera mañana del futuro. Entradas, de 650 a 850 pesos, en Tickantel.

MÚSICA: El Catering y Nordeste en la Sala Jorge Lazaroff. Ambas bandas se encuentran para un show en conjunto. Entradas por 200 pesos en Tickantel.



VISITA: Julieta Laso en la Sala Zitarrosa. La artista argentina llegará a Montevideo para participar del ciclo Marea y presentar el disco Cabeza Negra. Entradas en Tickantel por 600 pesos.

MÚSICA: Visitantes en Teatro Ducón. La banda de rock pop en concierto, desde las 21.00 y con entradas agotadas.

MÚSICA: Festival Volumen Fungi en la Camacuá. En Sala Camacuá actuarán las bandas Los Mundos, Trópico Duclós y Disco del Año, emergentes y de propuestas un tanto psicodélicas. A las 21.00; Redtickets.

HUMOR: El Gaucho Influencer en el Movie. El popular personaje a cargo del humorista Eduardo Fernández presenta una nueva función de El Gurú del Interior, su exitoso unipersonal. Entradas a 550 pesos.

HUMOR: Álvaro Navia en Teatro Arocena. El integrante de Polémica en el bar hace el unipersonal Gran liquidación de música y humor, todos los sábados de julio a las 21.30. Entradas en Redtickets y en boletería.

TEATRO: "Crisálida - Un efecto mariposa" se despide. Últimas funciones de la pieza teatral escrita y dirigida por Fabiana Charlo. Va en el Teatro El Galpón, el sábado a las 20.30 y el domingo 3, a las 18.30. Tickantel.

TEATRO: "El pequeño poni" sigue en cartel. A lo largo de julio continuará la obra protagonizada por Estefanía Acosta y Pablo Robles, que mira con sarcasmo algunos dilemas de la infancia. Va los sábados a las 20.30 y los domingos a las 18.30; Tickantel.

TEATRO: Adiós a "La violación de Artemisia Gentileschi". Últimas dos funciones del drama escrito y dirigido por Jorge Denevi. Va en el Teatro Circular, el sábado 2 a las 21.00 y el domingo 3 a las 19.30. Tickantel.

TEATRO: Forever Young continúa. A lo largo de julio permanecerá, en el Teatro Alianza, el musical repleto de caras conocidas. Están Luis Alberto Carballo, Martín Angiolini, Paola Bianco y más. Va los sábados a las 21.00.

TEATRO: "Refugio" sigue en el Circular. Hasta el 31 de julio va la obra de Vachi Gutiérrez que protagonizan Marisa Bentancur y Dahiana Méndez, una tragicomedia sobre las relaciones. Está en el Teatro Circular, sábados a las 21.00 y domingos a als 19.30. Tickantel.

TEATRO: Adictas a vos. Antonella Delpiano, Lourdez Pérez, Laura Bouza, Elizabeth Lain y Yaneth Mazzoleni hacen esta comedia, los sábados de julio en el teatro Amigos del Arte – ADA (Soriano 883), a las 21.00. Redtickets.

TEATRO: El secuestro. Jorge Esmoris, Leo Pacella, Mariana Baquet, Diego Artucio y Juan Luis Granato continúan con la cuarta temporada de una comedia disparatada, que va los sábados de julio a las 21.00 en el Teatro del Notariado. Entradas en Redtickets.

HUMOR: Leandro Ureta y 70 kilos de Stand Up. El representante de la nueva generación de stand up hace reír con sus ocurrencias. En Undermovie a las 23.00; entradas en la web.

julio Domingo 3

MÚSICA: Felipe Rubini en la Sala Zitarrosa. El joven pianista y exparticipante de Got Talent Uruguay llegará a la Sala Zitarrosa para presentar un show con grandes invitados. Entradas en Tickantel por $ 300.

MÚSICA: Territorialidades en la Nelly Goitiño. El espectáculo cinematográfico que fusiona canciones, intervenciones teatrales y experiencias sensoriales regresa al Sodre con propuesta renovada. Bajo el título Habitar la tensión vital, las entradas están a $ 650 en Tickantel.

julio Lunes 4

MÚSICA: Leo Maslíah en el Teatro Solís. El músico uruguayo llegará a la sala principal del Solís para presentar el espectáculo Unplugged, en el que se acompañará de varios invitados. Entradas en Tickantel, de 200 a 550 pesos.

julio Martes 5

MÚSICA: La Banda Sinfónica de Montevideo en el Teatro Solís. Interpretarán un repertorio formado por Las cuatro estaciones porteñas (Astor Piazzolla), Campo (Eduardo Fabini) y el estreno absoluto de El matrero (Ricardo Arbiza). Entradas en Tickantel a 350 pesos.

TEATRO: Trilogía de la Indignación. Comienza hoy una nueva semana del último estreno de la Comedia Nacional, una coproducción con FUTI y La Gaviota en la que se combinan tres obras. Los martes y viernes va Contra el progreso; los miércoles y sábados, Contra el amor; y los jueves y domingos, Contra la Indignación. Siempre en el Teatro Stella; entradas en Tickantel.

julio Miércoles 6

CINE: Se estrena "Thor: Amor y Trueno". La esperada película protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson llega a las salas uruguayas de cine.

MÚSICA: El Coro Nacional de Niños en el Sodre. El elenco del Sodre se presentará el espectáculo Pa' la feria en el Auditorio Nacional del Sodre. Duende y Compás participarán como invitados. Entradas en Tickantel, de 90 a 275 pesos.

MÚSICA: Néstor Vaz Quinteto en la Sala Verdi. El proyecto liderado por el bandoneonista Néstor Vaz presenta una nueva función de Simplemente Astor, su concierto de homenaje a Piazzolla. Entradas en Tickantel a $ 50.

MÚSICA: Luciano Supervielle en la Hugo Balzo. Tras haber agotado dos funciones del recital en el que reúne todas sus composiciones para bandas sonoras, el pianista llegará al Sodre. Entradas en Tickantel.

MÚSICA: Festival Internacional de Guitarra. Tras la apertura de Yamandú Costa, sigue la actividad del festival con el uruguayo Julio Cobelli y el argentino Hugo Rivas, y un repertorio de tangos. Es en la Sala Zitarrosa a las 21.00; entradas en Tickantel.

JULIO Jueves 7

MÚSICA: Fiesta Imbailable. La Imbailable Orquesta celebra la segunda edición de su fiesta, con show en vivo y la presencia de DJ Sanata. En Plaza Mateo a las 20.00; Redtickets.

HUMOR: Leo Pacella en vivo. El humorista presenta su espectáculo Simplemente Pache en Magnolio Sala, a las 21.00. Tickantel.

HUMOR: Algo tenemos que hacer. Germán Silveira y Yuri Jakimozuk son "dos locos de radio" que se animan al teatro y al humor. En Undermovie a las 21.00; entradas en la web.

MÚSICA: De tango y tanguez. Hagopian, Irigoyen y Arenas hacen un show tanguero basado en el repertorio nacional, de compositores varios. Es en la Sala Verdi, a las 20.00. Entradas en Tickantel.

TEATRO: "Jumpy" sigue en el Circular. La comedia Jumpy de April de Angelis continúa en cartel y tiene funciones los jueves de julio, a las 21.00 en el Teatro Circular. Tickantel.

julio Viernes 8

TEATRO: Lo llaman Federico en el Centro Cultural Florencio Sánchez. La obra que repasa la llegada de Federico García Lorca a Montevideo se presentará en el Cerro. Entradas en Tickantel por 200 pesos.

CINE: "Nosferatu" en la Sala Verdi. Exhibición especial de uno de los grandes clásicos del cine: la película de Friedrich Wilhelm Murnau será acompañada de un pianista que interpretará la banda sonora en vivo. Entradas en Tickantel por 330 pesos.

HUMOR: Tío Aldo en el Centro Cultural Artesano. Después de haber agotado varias funciones en Magnolio Sala, el popular personaje de Pablo Fabregat presentará Maestro del horror en el Centro Cultural Artesano. Entradas en Tickantel por 500 pesos.

MÚSICA: Camila Sapin en la Sala Zitarrosa. La cantante y asesora de La Voz Uruguay llegará a la Sala Zitarrosa para presentar el espectáculo Una contigo. Repite el sábado 9. Entradas en Tickantel por 450 pesos.

MÚSICA: Cielos de Plomo y Fabrizio Rossi en la Sala Lazaroff. Ambos proyectos se unen para ofrecer un recital en conjunto. Entradas en Tickantel a 300 pesos.

MÚSICA: Cuatro Pesos de Propina en Sala del Museo. Tras su show de abril en el Teatro de Verano, el grupo llegará a la Sala del Museo para seguir presentando Respirar una vez más, su nuevo disco. Entradas en RedTickets.

HUMOR: Seba González en el Movie. El humorista regresa al Teatro Movie para estrenar Una cosa de locos, su nuevo show de stand-up. $ 550.

HUMOR: Luciana Acuña hace "Ellas y yo". La actriz repasa a varios de sus personajes en un unipersonal en Teatro Arocena. A las 21.30; Redtickets.

TEATRO: "Conferencia sobre la lluvia". La obra de Juan Villoro, dirigida por Eduardo Cervieri y protagonizada por Carlos Rodríguez, vuelve al circuito y tendrá funciones todos los viernes de julio, a las 21.00 en el Teatro del Notariado. Redtickets.

HUMOR: La Diega presenta "Soy". Diego "La Diega" Domínguez hace un unipersonal humorístico donde promete mostrar lo mejor y lo peor. Va en Undermovie a las 23.00; entradas en la web.

julio Sábado 9

TEATRO: "Se nos pasaba" en el Centro Cultural Artesano. La obra dirigida por Mateo Altez se presentará el sábado a las 20.00 y el domingo a las 19.00. Entradas en Tickantel por 300 pesos. Luego estará en la Sala Lazaroff, el 24.

TEATRO: "El prisionero de la 2da avenida" llega a El Galpón. La más exitosa comedia de Neil Simon se interpretará bajo la dirección de Jorge Denevi. El elenco incluirá a Héctor Guido, Alicia Alfonso, Solange Tenreiro, Ángeles Vázquez, Marina Rodríguez y Massimo Tenuta, y se podrá ver los sábados a las 21.00 y los domingos a las 19.00. Entradas en Tickantel por 500 pesos.

MÚSICA: La Orquesta Sinfónica del Sodre en vivo. Interpretará clásicos de Glazunov y Rachmaninoff. Entradas en Tickantel, de 90 a 760 pesos.

VISITA: Los Espíritus en la Sala del Museo. El grupo argentino regresará a Montevideo para repasar su repertorio en vivo. Entradas en RedTickets.

julio Domingo 10

MÚSICA: Mansae Festival 2022 en el Centro Cultural Florencio Sánchez. Un evento dedicado al K-pop con presentaciones de grupos, dúos y cantantes. Entradas en Tickantel por 270 pesos.

julio Jueves 14

CINE: Se estrena "Elvis". La esperada biopic sobre la leyenda del rock and roll llega a las salas de cine uruguayas.

CINE: "La gallina turuleca". En medio de las vacaciones, se anuncia una animación de Eduardo Gondell sobre un personaje infantil conocido.

MÚSICA: Cumbia Club en la Sala del Museo. El grupo se presentará junto a Luana en la Sala del Museo. Entradas en RedTickets por 550 pesos.

julio Viernes 15

HUMOR: Matu Venao en el Undermovie. El comediante de stand-up vuelve luego de dos años con un show renovado, divertido. Yolanda es una propuesta para reírse de la vida cotidiana. Entradas en la web de Movie.



MÚSICA: El Conjunto Nacional de Música de Cámara en vivo. El quinteto regresa al Auditorio Vaz Ferreira para interpretar, en instrumentos de época, un repertorio con obras de Haydn. Entradas en Tickantel por $ 400.



MÚSICA: Trotsky Vengarán en La Trastienda. El grupo liderado por Guillermo Peluffo llega a La Trastienda para repasar sus clásicos. Repiten el sábado 16. Entradas en Abitab, de 780 a 980 pesos.

MÚSICA: Diego Rossberg en vivo. El cantautor, ex Cuatro Pesos de Propina, lleva sus canciones a la Sala Lazaroff. A las 21.00; Tickantel.

MÚSICA: Porque lo estamos haciendo. En el Centro Cultural Terminal Goes se combinarán las payadas de Gabriel Luceno y Miguel Angel Olivera, con el canto popular de Muscarelli-Rodríguez Dúo. A las 20.00; Tickantel.

julio Sábado 16

TEATRO: "La forma de las cosas" en el Teatro Circular. La obra escrita por Neil Labute y dirigida por Fabio Zidan y Gustavo Bianchi se estrena en la sala 1 del Teatro Circular. Se podrá ver los sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.00. Entradas en Tickantel por 450 pesos.

TEATRO: Tristeza y alegría en la vida de las jirafas. La obra dirigida por Fernando Toja vuelve al Teatro El Galpón y tendrá funciones los sábados a las 20.30 y los domingos a las 18.30. Entradas en Tickantel.

MÚSICA: Miguel Romano en Sala Lazaroff. El baterista presenta el espectáculo Del grooving candombe al rock. Entradas en Tickantel.

MÚSICA: Fabva presenta disco. El músico de pop indie presenta su nuevo disco, Despierto, en vivo en Sala Camacuá. A las 21.00; Retickets.

julio Domingo 17

TEATRO: Madame Curie por Nidia Telles. Hay más funciones del unipersonal histórico en el que brilla una actriz histórica. Este domingo y los dos siguientes se la podrá ver a las 17.00 en el Teatro Alianza. Tickantel.

julio Martes 19

VISITA: "Drácula, el musical", desde Argentina. Creado por Pepe Cibrián y Ángel Mahler, el espectáculo desembarca en Montevideo y tendrá funciones en el Teatro El Galpón, entre el 19 y el 22 de julio. Protagonizan Juan Rodó y Cecilia Milone; entradas en Tickantel.

julio Miércoles 20

MÚSICA: Fede Hasenbalg Project en la sala Zavala Muniz. La banda ganadora del Premio Graffiti al mejor álbum de música instrumental por Erupción presenta el espectáculo Fuego y Agua en el Solís. Tickantel.

julio Jueves 21

HUMOR: Yipio y Laurita en el Under Movie. Madre e hija vuelven a escena con un espectáculo titulado Madre hay una sola. Entradas en la web de Movie a 550 pesos.

MÚSICA: Se Armó Kokoa y Nomusa. En la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, doble show de raíces afro y música urbana, de hip hop y pop un tanto más experimental, en el mes de la afrodescendencia y en el ciclo Mydmus. A las 20.30; entradas en Tickantel.

TEATRO: "Constante" tiene estreno. Constante, la obra que preestrenó en junio y luego se fue de gira por España, se estrena formalmente en la Sala Verdi. De la Comedia Nacional, fue escrita por el chileno Guillermo Calderón y el uruguayo Gabriel Calderón, en base a El Príncipe Constante, de Pedro Calderón de la Barca. Va de jueves a sábados a las 21.00, y los domingos a las 17.00; entradas en Tickantel.

CINE: Se estrena "La mansión maldita". Christopher Smith dirige y Jessica Brown y John Heffernan protagonizan lo nuevo de terror para el circuito comercial. Ambientada en la década de 1930, el título lo dice todo.

julio Viernes 22

MÚSICA: El Conjunto Nacional de Música de Cámara en vivo. El quinteto presentará la propuesta Concerti con Molti Instrumenti en el Auditorio Vaz Ferreira. Entradas en Tickantel por 400 pesos.

MÚSICA: Mario Villagrán en la Sala Lazaroff. El cantautor repasará en vivo el repertorio de sus discos. Entradas en Tickantel por 350 pesos.

VISITA: Zambayonny en Magnolio Sala. El músico argentino vuelve a Montevideo con el espectáculo Sin repetir canciones, que presentará el viernes 22 y el sábado 23. Entradas en Tickantel por 890 pesos.

VISITA: El regreso de Airbag. La banda argentina de los hermanos Sardelli vuelve a tocar a Montevideo, con show de rock en la Sala del Museo. Se presenta el viernes 22 a las 21.00; entradas en Redtickets.

MUSICAL: La tribu de Rosa Luna. Función de la comedia musical Candomberas, basada en la vida y obra de Rosa Luna, a las 20.30 en Sala Camacuá. Entradas en Redtickets.

TEATRO: "Cock" está de vuelta. La premiada obra Cock inaugura nueva temporada en el Teatro Circular, y repetirá el viernes próximo. Funciones a las 21.00; entradas a la venta en Tickantel.

HUMOR: Pablo Magno hace "Al fin". El humorista presenta su nuevo espectáculo de stand up, en el Teatro Arocena a las 21.30. Redtickets.

CINE: La Semana del Documental. Serán varios días de funciones, en el marco de la 14° edición de DocMontevideo. Este viernes se abre la programación con Guitarra blanca del uruguayo Aldo Garay, a las 20.00 en la Sala Zitarrosa; entradas en Tickantel.



julio Sábado 23

HUMOR: Denise Casaux en el Under Movie. La humorista regresará al Movie para presentar otra función de Es un montón, su nuevo unipersonal. Entradas en la web de Movie por 550 pesos.

MÚSICA: Braulio López en el Centro Artesano. El exmiembro de Los Olimareños se presenta en vivo. Entradas en Tickantel por 500 pesos.

MÚSICA: Darío Iglesias & Berta Pereira y Pollo Píriz en la Sala Zavala Muniz. Nueva fecha del ciclo Tararia, del Uruguay y sus cantares. Entradas en Tickantel por 750 pesos.

MÚSICA: Yazmina Raies Trío en Sala Lazaroff. El trío femenino de tango instrumental llega desde Buenos Aires con una de las formaciones míticas de la música rioplatense: piano, bandoneón y contrabajo. Entradas en Tickantel por 300 pesos.

MÚSICA: Zeballos en la Sala del Museo. Luego de haberse presentado en el festival Primavera 0, el músico uruguayo repasará sus canciones en la Sala del Museo. Las entradas están agotadas, pero agregó otra función para el 27; últimas entradas en Redtickets.

MUSICA: Massagana cumple cinco años. La banda de reggae celebra en un show repleto de invitados, a las 20.30 en Sala Camacuá. Redtickets.

TEATRO: Animales. La obra continúa con su rodaje montevideano y ahora llega a La Experimental de Malvín, a las 21.00. Repite mañana a las 19.00; entradas a la venta en Tickantel.

CINE: La Semana del Documental. A las 20.00 en Sala Zitarrosa se exhibirá Nieves florecida en astros, del uruguayo Sergio De León.

julio Domingo 24

MÚSICA: Javier Zubillaga y Alfonsina en la Sala Zavala Muniz. Se celebra la última fecha del ciclo Tararia, del Uruguay y sus cantares. Entradas en Tickantel por 750 pesos.

CINE: La Semana del Documental. A las 20.00, en Cinemateca Uruguaya, se podrá ver Alis de Clare Weiskopf y Nicolás van Hemelryck. Es una coproducción entre Chile, Colombia y Rumania.

julio Lunes 25

MÚSICA: Buenos Muchachos en el Auditorio Nacional del Sodre. El grupo liderado por Pedro Dalton presenta la primera función de Misval Parvo, su nuevo espectáculo hecho junto al Instituto Clemente Estable. Repiten el martes 26. Entradas en Tickantel, de 600 a 1250 pesos.

CINE: La Semana del Documental. En Cinemateca Uruguaya se exhibirá, a las 19.30, Familia nuclear de Erin Wilkerson y Travis Wilkerson. De Estados Unidos y Singapur; entradas en la web.

julio Martes 26

TEATRO: "El despojo" en el Teatro Solís. La obra que analiza el desalojo de los 123 inquilinos del conventillo Mediomundo en 1978 presentará una seguidilla de funciones la sala Zavala Muniz. Se podrá ver hasta el domingo 31 y las entradas se venden por 500 pesos en Tickantel. Del 26 al 30, las funciones serán a las 20.30; el 31, a las 19.30.

CINE: La Semana del Documental. A las 20.00, el Teatro Solís recibirá una función del documental uruguayo Ida Vitale, de María Inés Arrillaga.



julio Miércoles 27

MÚSICA: La Orquesta Filarmónica de Montevideo en el Teatro Solís. Con la participación de la pianista letona Arta Arnicane y del director alemán Walter Hilgers, la orquesta presenta el concierto "Viaje alpino".

VISITA: Gilberto Santa Rosa en el Antel Arena. El "Caballero de la Salsa" regresa a Montevideo con el espectáculo "Caminando". Entradas a la venta en Tickantel, de 1700 a 3800 pesos.

CINE: La Semana del Documental. Con la actividad de vuelta en Sala Zitarrosa, a las 20.00 se exhibirá 8 cuentos sobre mi hipoacusia de Charo Mato, un trabajo rioplatense.

julio Jueves 28

HUMOR: "Creer y reventar" vuelve al Movie. La exitosa obra protagonizada por Leo Pacella y Jorge Esmoris presenta una nueva función en Teatro Movie. Entradas en la web de Movie, de 580 a 680 pesos.

CINE: Se estrena "La peor persona del mundo". Luego de varias reprogramaciones, finalmente se estrenaría (eso se anuncia) la celebrada película dirigida por Joachim Trier.

CINE: "Buena suerte, Leo Grande". Emma Thompson da que hablar por esta comedia en la que es una maestra jubilada que quiere explorar su sexualidad. Dirige Sophie Hyde y a Thompson la acompaña el poco conocido Daryl McCormack.

CINE: Una animación de superhéroes. En DC Liga de Supermascotas se combinan los animales con los superpoderes: en concreto, Superman se va de vacaciones y su perro, con un gato que vuela, quedan a cargo.

MÚSICA: Cuarteto Montevideano en la sala Hugo Balzo. El proyecto a cargo de Leo Carbajal, Albana Barrocas, Hugo Fattoruso y Edú "Pitufo" Lombardo se presenta en vivo. Entradas en Tickantel por 700 pesos.

MÚSICA: Manuel Merlí en el Undermovie. Bajo la dirección de Robert Moré, Merlí estrenará su nuevo unipersonal, titulado El Gran Show AP (After Pandemia). Entradas en la web de Movie por 610 pesos.

HUMOR: Walde en Magnolio Sala. El regreso de Único medio presente, un unipersonal que acumula rodaje en la sala de la calle Pablo de María. Es a las 21.00; entradas en Tickantel.

CINE: La Semana del Documental. Para cerrar la programación, a las 20.00 en Sala Zitarrosa va Ese soplo de Valentina Baracco. Es uruguaya.

julio Viernes 29

VISITA: "Radojka" en el Teatro Movie. La obra protagonizada por Cecilia Dopazo y Patricia Palmer regresa a Montevideo para presentar dos funciones en el Teatro Movie. Se verá el viernes 29 y el sábado 30, a las 21.00. Entradas en la web de Movie, de 650 a 1200 pesos.

MÚSICA: After Dark en el Centro Cultural Terminal Goes. El grupo de metal alternativo presenta su primer recital. Entradas en Tickantel por 150 pesos.

MÚSICA: El Conjunto Nacional de Música de Cámara en el Auditorio Vaz Ferreira. Con la participación de Isabel Barrios y Noelle Fostel, se presenta "La voz humana", un concierto que forma parte del Festival Instrumentos de Época. Entradas en Tickantel a 400 pesos.

MÚSICA: Coro Nacional del Sodre en el Auditorio Nacional del Sodre. El Coro Nacional presenta una gala dedicada a la música de Schubert. Entradas en Tickantel, de 90 a 585 pesos.

MÚSICA: Woody Allen Night en la Sala Zitarrosa. El grupo Paris Jazz Club interpretará varias de las canciones que Woody Allen escogió para sus películas. El show contará con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up. Entradas en Tickantel, de 600 a 800 pesos.



MÚSICA: Jhona Lemole en la Sala Lazaroff. El cantautor se presentará junto a La Orquesta Deforme. Ingresos en Tickantel por 300 pesos.

julio Sábado 30

MÚSICA: La Orquesta Sinfónica del Sodre en el Auditorio Nacional del Sodre. Interpretará un repertorio basado en composiciones clásicas de Maurice Ravel y Béla Bartók. Entradas en Tickantel, de 90 a 760 pesos.



MÚSICA: Jazz Cartoons en la Sala Zitarrosa. Luego de presentar el show Woody Allen Night, el grupo París Jazz Club ofrecerá un recital titulado Jazz Cartoons, que incluirá clásicos como "You've got a friend in me", "Everybody wants to be a cat" y "Pink Panther Theme". Entradas en Tickantel, de 600 a 1000 pesos.

VISITA: Urbanse y Veeyam. El dúo de raperos argentinos llega a Magnolio Sala para presentar su espectáculo Desenchufados. A las 21.00; Tickantel.



MÚSICA: Cardellino en la Sala Hugo Balzo. El músico regresa a su ciudad natal para repasar su repertorio. Entradas en Tickantel, a 700 pesos.

julio Domingo 31

VISITA: Sebastián Yatra en el Antel Arena. El cantante colombiano regresará al recinto que agotó en 2019 para presentar Dharma, su nuevo disco. Entradas en Tickantel, de 1994 a 4688 pesos.

VISITA: Dolina en el Auditorio Nacional del Sodre. El argentino presentará La Venganza será terrible junto a Patricio Barton, Gillespi y El Trío Sin Nombre como invitados especiales. Entradas en Tickantel, desde $ 300.

VISITA: Ignacio Copani en la Sala Zitarrosa. A casi tres años de su presentación en el Teatro Solís, el músico argentino vuelve a Montevideo para repasar sus éxitos con un espectáculo titulado Canciones de ahora (escritas ayer). Entradas en Tickantel, de 900 a 1700 pesos.