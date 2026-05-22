Emblemática sala de Montevideo volverá a tener música en vivo y estos son los primeros confirmados: las fechas

Desde mañana, la música convivirá con el teatro en la Sala Verdi. A las 21.00, Franny Glass inaugurará la temporada 2026 de conciertos con un espectáculo marcado una nueva etapa artística. El proyecto liderado por Gonzalo Deniz presentará su nueva formación y ofrecerá un repertorio que recorrerá los siete discos de Franny Glass, además de versiones de otros artistas.

Entre las novedades habrá canciones de Ahora después, el disco de 2024 que El País destacó entre los mejores lanzamientos musicales uruguayos de ese año. El álbum también resultó clave porque marcó el regreso de Franny Glass tras tres años de pausa.

En 2022, Deniz había publicado Mientras tanto, en Montevideo, el primer disco editado con su nombre real, donde alternaba composiciones inéditas con reversiones de temas de su etapa como Franny Glass.

Al empezar a trabajar en Ahora después, sintió la necesidad de recuperar ese proyecto y terminó dando forma a un álbum experimental inspirado en la tradición del canto popular uruguayo de los años setenta, que le sumó varias joyas a su repertorio.

Muchas de ellas sonarán mañana en la Sala Verdi. Las entradas se venden en Tickantel y cuestan 800 pesos. Hay 2x1 para socios de Club El País.

Gonzalo Deniz. Foto: Leonardo Mainé.

La temporada musical de la sala continuará el domingo 31 con una presentación del Cuarteto Tosar, que interpretará un programa dedicado a Mozart en homenaje a los 270 años de su muerte.

Con la pianista Élida Gencarelli como artista invitada, el repertorio incluirá Adagio y Fuga en do menor K.546, Cuarteto con piano en sol menor K.478 y Cuarteto en do mayor K.465. Las entradas cuestan 350 pesos y se compran en Tickantel. También habrá 2x1 para socios de Club El País.