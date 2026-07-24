El dramático momento de Jon Bon Jovi al suspender su show tras interpretar su mayor éxito: "Estoy lastimado"

Un show en el Madison Square Garden que prometía ser una noche inolvidable terminó con un inesperado pedido de Jon Bon Jovi y preocupación por parte de sus fanáticos. El músico estadounidense tuvo que interrumpir de manera abrupta el octavo concierto de su residencia en el estadio neoyorquino.

La decisión generó sorpresa entre las miles de personas que colmaban el recinto, especialmente porque la gira Forever Tour representa el esperado regreso de la banda a los escenarios tras la compleja operación de cuerdas vocales a la que el cantante se sometió en 2022, una intervención que incluso llegó a poner en duda el futuro de su carrera.

Según reveló Page Six, Bon Jovi detuvo el recital luego de interpretar “Livin’ on a Prayer”, probablemente, la canción más esperada de la noche. En ese momento tomó el micrófono y, visiblemente frustrado, decidió hablar con el público con total honestidad.

“Lo siento, estoy lastimado y esta noche no voy a poder seguir”, expresó el artista, según relataron testigos presentes en el estadio. Lejos de despedirse sin más explicaciones, el músico quiso llevar tranquilidad a sus seguidores y prometió que el concierto tendrá una resolución.

“No tiren sus entradas. Voy a encontrar una solución, ¿de acuerdo? Guárdenlas y veremos cómo reprogramar el evento”, les dijo antes de abandonar el escenario.

Aun así, intentó restarle dramatismo a la situación con una frase que reflejó más resignación que alarma. “Pero esta noche voy a tener que descansar”, agregó antes de retirarse entre una ovación del público.

Tonight’s day 8 @BonJovi show ended abruptly due to Jon having sinus infection, a rescheduled show at Madison Square Garden will be figured out #BonJovi

Credit: celebsecrets on IG pic.twitter.com/pnjZGYwTQH — Bon Jovi Updates (@JoviUpdates) July 24, 2026

Poco después del final anticipado del recital, los representantes del artista emitieron un comunicado para aclarar lo sucedido y despejar las especulaciones.

Confirmaron que el show finalizó luego de aproximadamente 90 minutos porque Bon Jovi venía luchando contra un cuadro que terminó afectando su rendimiento vocal.

“Jon Bon Jovi habló desde el escenario y explicó a los fans que estaba atravesando una infección sinusal, lo que provocó que el concierto terminara antes de tiempo”, señalaron desde su entorno.

El comunicado también destacó la importancia que tiene esta residencia en Nueva York para el cantante. “Jon ha dicho en numerosas oportunidades que volver a actuar en vivo junto a la banda ha sido una enorme alegría”, recordaron sus representantes, quienes adelantaron que en los próximos días se brindará información sobre la reprogramación del espectáculo.

La preocupación de los fanáticos no es casual. La actual gira marca el regreso de Bon Jovi a los escenarios después de atravesar uno de los momentos más delicados de su carrera. En 2022 fue sometido a una compleja cirugía para reparar una de sus cuerdas vocales, una intervención poco habitual entre cantantes y cuyo proceso de recuperación suele extenderse durante varios años.

El propio músico reconoció en distintas entrevistas que existía la posibilidad de no volver nunca más a cantar en vivo si no conseguía recuperar plenamente su voz.

En una conversación con el periódico británico The Sunday Times, en 2024, fue contundente al hablar sobre esa posibilidad. “Si no puedo cantar bien, si no puedo volver a ser el artista que era antes, entonces se terminó”, confesó en aquel momento.

Aquellas declaraciones reflejaban el enorme nivel de exigencia que siempre tuvo consigo mismo. Para Bon Jovi no alcanzaba con regresar a los escenarios: quería hacerlo únicamente si podía ofrecer el nivel interpretativo que sus seguidores esperaban después de más de cuatro décadas de carrera.

Afortunadamente, el panorama cambió durante el último año. Con una larga rehabilitación completada y varios meses de entrenamiento vocal, el cantante anunció el Forever Tour, una gira que simboliza una segunda oportunidad para la banda y para él mismo.

Cuando presentó la serie de conciertos, no ocultó la emoción que significaba reencontrarse con el público. “Hay mucha alegría en este anuncio. Alegría por compartir nuevamente estas noches con nuestros increíbles fans y alegría porque la banda puede volver a estar junta”, expresó.

Luego agregó una reflexión que resume el vínculo que mantiene con quienes lo acompañan desde hace décadas: “Tengo la suerte de poder iluminar al público cada noche y verme reflejado en sus rostros. Esa experiencia colectiva es lo que hace especiales nuestros conciertos.”

Hace apenas un mes, además, había llevado tranquilidad al asegurar en una entrevista con la revista People que se encontraba “completamente recuperado”. “Nunca perdimos la fe”, aseguró entonces al recordar el largo proceso de recuperación.

Más allá del aspecto físico, Bon Jovi reconoce que la enfermedad también modificó profundamente su manera de entender la vida. Durante años fue conocido por mantener un ritmo de trabajo incesante entre giras, grabaciones, compromisos promocionales y proyectos solidarios. Sin embargo, la recuperación lo obligó a detenerse y replantear sus prioridades.

“Antes siempre estaba trabajando, siempre pensando en el día de mañana. Nunca vivía el presente”, explicó recientemente. Y agregó: “Esto me obligó no solo a vivir el presente, sino también a apreciar cada día que todavía tengo.”

La Nación/GDA.