El Centro Cultural de España celebra 10 años de discos de mujeres que marcaron un hito con shows gratuitos

El Centro Cultural de España llevará a cabo el ciclo de recitales Las que se animaron. Diez años de discos que abrieron camino durante el mes de agosto. El objetivo es revisitar obras que marcaron un antes y un después en la música uruguaya y que abrieron las puertas a que más artistas mujeres puedan dedicarse a la música.

La primera fecha será el jueves a las 19.30 y la artista repasará Instantes decisivos, de Papina de Palma. Gracias a este disco, ganó en 2017 el Premio Graffiti a mejor artista nueva y mejor álbum pop. Desde ese entonces, la artista lanzó cinco álbumes más, ha colaborado con distintos artistas y participó de Carnaval junto a Falta y Resto.

La entrada es gratuita, pero con aforo limitado. A partir de las 18:30 h se entregarán números por orden de llegada en el hall del CCE para el ingreso a la sala.

La segunda instancia será el viernes 21 y presentará Hace que exista, de la rapera Eli Almic junto a DJ RC. Almic se convirtió rápidamente en una voz referente del rap uruguayo y llegó a presentarse en otras partes del mundo, como la edición en Barcelona del festival Primavera Sound en 2019. A su vez, en 2020 fue invitada a cantar su canción “Brujas” con Julieta Venegas en el show de la mexicana en el Antel Arena.

La tercera y última fecha será el viernes 28 y repasará el debut de la banda Mínima. La banda está compuesta por Valentina Fraga en voz y guitarra, Mínima está compuesta por Natalia Olivera en bajo y coros, Micaela Caparroz y Gervasio Núñez en guitarra, Paulino Duarte en bateria y Gonzalo Bango en teclado y coros.

Luego del disco debut en 2016, publicaron Emperatriz en 2021. También cuentan con seis sencillos, como “No digas más” y “Terciopelo”.