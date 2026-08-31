Dave Grohl revela cómo Foo Fighters arma sus shows de tres horas y anticipa lo que traerá a Uruguay en 2027

Leah Greenblatt, The New York Times

Todo empieza con una pizarra blanca: así es como Foo Fighters comienza el proceso de convertir su enorme catálogo en tres horas de caos y celebración rockera.

“De un lado están las canciones que todo el mundo conoce y que todos cantan; a esta altura, serán unas 16 o 17”, cuenta el líder Dave Grohl. “Después, al lado de esas, pones algunas favoritas de los fans que quizás el público ocasional haya escuchado alguna vez. Y después llegas a los temas súper profundos que solo van a disfrutar los fanáticos más obsesivos de Foo Fighters”.

El 13 de agosto, Foo Fighters tocó ante 50.000 personas en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Y el repertorio de esa noche es una promesa de lo que se verá en el Estadio Centenario el 23 de febrero cuando la banda llegue en una escala de su Take Cover Tour; las entradas están en Ticketmaster y van de 2.900 a 9.200 pesos.

Lo que quedó claro en Filadelfia es que la banda de Grohl no escatima en su setlist en los grandes himnos de la época MTV de la banda, pero también incluye más de un guiño a su querido baterista de tantos años, Taylor Hawkins, que murió en 2022. Hubo varios temas de su álbum más reciente, el estridente y desatado Your Favorite Toy, e incluso una rareza muy querida que se remonta a la época de Grohl en Nirvana, la banda que conquistó el mundo y a la que se incorporó a los 21 años -ahora tiene 57- como baterista, y en la que tocó hasta la muerte de su líder, Kurt Cobain, en 1994.

“Hay que dosificar las cosas para no perder la conexión con el público”, explica Grohl. “Al mismo tiempo, tenemos muchas canciones: estamos tratando de meter 31 años en tres horas”.

Así transcurrió la noche, desde el comienzo arrollador hasta el final pirotécnico, con los comentarios de un Grohl locuaz, aunque de voz áspera, al día siguiente.

Este es un repaso en primera persona de lo que el líder de Foo Fighters tiene para decir de algunas canciones de esas tres horas de rock and roll.

“All My Life”.

“Realmente me encanta empezar con ‘All My Life’. Lo hacemos desde hace años. Y recuerdo que, mientras armábamos la lista de temas, pensé: ¿para qué desperdiciar ese momento? Sabemos qué pasa cuando empiezo. Es como Tiburón’: el tiburón viene. Entonces digo: larguemos esa de entrada. No sé si tenemos otra canción que genere ese momento específico. Y es una sensación demencial. Es como un sprint de tres horas. Es como: ‘Bueno, ¿listos? Ya’. Y es muy difícil prepararse realmente para eso. La única manera de encender esa mecha es con esa canción”.

“The Pretender”.

“Si alguna vez te sientes solo sobre el escenario, simplemente fija la mirada en una persona del público y de repente te das cuenta de que esto es una experiencia compartida. De vez en cuando aparece un Papá Noel desnudo, alguien con algún disfraz ridículo, y eso está buenísimo. Todas las noches corro de un lado al otro de ese escenario. Deberían ver mi anillo Oura. Anoche, en Actividad, decía 26.000 pasos. Corro tanto que termino con los ojos cerrados porque estoy simplemente golpeando. Y si tuve los ojos cerrados durante más de una estrofa y un estribillo, me digo: ‘Abre los ojos. Mira a la gente. Está presente, quédate acá. Fija la mirada en alguien de la primera fila y vuelve a salir de eso’. No estoy ahí solo por mí. Esto es de todos”.

“My Hero”.

“Soy de la escuela de Queen en Live Aid. En ese momento de su carrera ya no eran la banda más cool ni la más grande del mundo; tenían a otras bandas pisándoles los talones. Pero la gente todavía habla de aquella actuación. Freddie Mercury fue el mejor líder de todos los tiempos; sabía cómo capturar al público en esos momentos. Y lo hacía uniendo a todos en un estribillo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Así que esa es mi principal ambición o intención cuando tocamos en un estadio. Seguimos tocando como si estuviéramos en ese pequeño club, pero quiero conseguir que 50.000 personas canten ‘My Hero’, quiero conseguir que 50.000 personas canten ‘Best of You’. Y quiero hacerlo desde el momento en que subimos al escenario hasta que nos bajamos”.

“Marigold”.

“Muchas de nuestras canciones acústicas pueden ser un poco melancólicas y oscuras. Y yo pienso: no quiero perder a Van Halen en esta ecuación. Entonces escuché por primera vez en 20 años nuestra grabación en vivo de ‘Marigold’. Hacía muchísimo tiempo que no escuchaba ese disco. Y me encanta el tempo, me encanta su energía. Pero también me gusta que haya sido una especie de precursor de esta banda: esas canciones que escribía y grababa en mi sótano o cuando vivía con Kurt (Cobain) en aquel pequeño apartamento en Olympia. Para mí, representa el comienzo de Foo Fighters”.

“One Headlight”.

“Hace falta un poco de ligereza. Así que esta vez pensé que sería divertido, casi como una cena a la canasta, que todos trajeran algo a la fiesta de una banda en la que hubieran tocado antes. Chris (Shiflett, el guitarrista) estuvo en varias bandas y eligió 'No Use for a Name'. Nate (Mendel, el bajista), por supuesto, tiene a Sunny Day Real Estate. El más increíble es Rami (Jaffee, el tecladista). ¿Esa canción de The Wallflowers, ‘One Headlight’? Quiero decir, es una gran canción. Pero siempre pensé: ‘Vaya, me pregunto si habrá algún tipo de conexión con nuestro público’. Dios mío. La gente enloquece. Y para Pat (Smear, el guitarrista), obviamente, están los Germs. “Con Ilan (Rubin, el nuevo baterista de la banda), no necesariamente pensó que algo de lo que había hecho fuera a funcionar. Creo que es el mejor baterista de rock del mundo. En serio. Es increíblemente potente sin esfuerzo, tiene swing y sensibilidad. Pero además es un guitarrista que toca a toda velocidad. Entonces le dije: ‘Deberías hacer un solo de guitarra y yo me subo a la batería’”.

“Monkey Wrench”.

“No pierdo la voz. Simplemente se vuelve más Motörhead. Es gracioso: hace mucho tiempo fui al otorrinolaringólogo y me metió una cámara por ahí, y yo tenía tanto miedo de que me dijera que aquello era simplemente queso en hebras, que había percebes y cosas de los años 90 ahí dentro. Y después me dijo: ‘Vaya, se ve genial’. Me gusta sonar crudo. Me encanta dar todo lo que tengo hasta que parece que las venas del cuello me van a explotar, porque esos son los cantantes que idolatraba cuando era chico. Son todos mis héroes del punk rock, todos los días del hardcore, todas las bandas pesadas de los 70 y los 80. No sé qué haría si tuviera una gran voz. No sé si me gustaría tanto. Hay algo catártico en el grito primitivo, cuando estás ahí afuera simplemente largándolo con toda la fuerza que puedes”.

“Aurora”.

“Hicimos una especie de pacto con nosotros mismos: todas las noches vamos a tocar ‘Aurora’ por Taylor. Y la canción ‘Under You’ es sobre Taylor, así que también es para él. A veces es difícil llegar hasta el final sin quebrarse. Pero ‘Aurora’ es una de esas canciones que nos encantaba tocar todas las noches. Y era un hermoso momento para que Taylor brillara. Le gustaba muchísimo esa canción. De hecho, fue la primera que escribimos todos juntos: Taylor, Nate y yo, en Virginia, en mi sótano. Así que es una canción especial”.

“Everlong”.

“No siempre hay fuegos artificiales y no siempre sé si los vamos a tener. Así que cuando llegamos a ese último estribillo y aparecen, me sorprendo tanto como todos los demás. Eso está bueno. ‘Everlong’ es nuestro final por excelencia, no solo porque la gente la conoce, sino porque la letra encaja perfectamente al final de un gran espectáculo: ‘Si todo pudiera sentirse así de real para siempre / Si algo pudiera volver a ser así de bueno’. Así que sí, simplemente funciona. De hecho, una vez le pregunté a Paul McCartney, hace muchísimo tiempo: ‘¿Cómo eliges con qué canción terminar el espectáculo?’. Y él me respondió: ‘Bueno, tenemos una canción que se llama “The End”’. Y yo pensé: ‘Ah, claro’”.

