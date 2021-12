¿Cuáles fueron las canciones, los discos y los artistas más escuchados de 2021 en Spotify?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Empezó diciembre y con él, llegaron las listas de lo más escuchado de Spotify en 2021. La plataforma de streaming reveló este miércoles cuáles fueron las canciones y los discos que más reproducciones acumularon en el año, que confirman a Olivia Rodrigo como la gran estrella de la temporada.

La cantante pop y estrella de Disney encabeza ambos rankings, gracias a la canción "drivers license" y a su disco debut SOUR. Viene de recibir siete nominaciones a los premios Grammy, incluyendo la de mejor artista nuevo, canción y grabación del año y álbum del año.

El tema acumula más de 1.181.000.000 reproducciones en Spotify, donde además la artista promedia más de 45 millones de oyentes mensuales en la popular plataforma de streaming.



El Top 10 de las canciones más reproducidas se completa con el último gran hit de Lil Nas X, "MONTERO (Call Me By Your Name)", y con la colaboración de The Kid LAROI y Justin Bieber llamada "STAY".



Estas fueron las 10 canciones más escuchadas de 2021:



1) "drivers license" de Olivia Rodrigo

2) "MONTERO (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X

3) "STAY" de The Kid LAROI ft. Justin Bieber

4) "good 4 u" de Olivia Rodrigo

5) "Levitating" de Dua Lipa ft. DaBaby

6) "Peaches" de Justin Bieber ft. Daniel Caesar y Giveon

7) "Kiss Me More" de Doja Cat ft. SZA

8) "Blinding Lights" de The Weeknd

9) "Heat Waves" de Glass Animals

10) "Beggin'" de Maneskin

En cuanto a los álbumes, el listado tiene a Olivia Rodrigo por encima del exitoso Future Nostalgia de la estrella pop Dua Lipa, de 2020, y por Justice, el regreso de Justin Bieber. Ed Sheeran, con un trabajo mucho más reciente que el de sus colegas, logró ubicarse cuarto a un mes del estreno.



Y estos fueron los 10 discos más escuchados de 2021:



1) Sour de Olivia Rodrigo

2) Future Nostalgia de Dua Lipa

3) Justice de Justin Bieber

4) = de Ed Sheeran

5) Planet Her de Doja Cat

6) MONTERO de Lil NasX

7) After Hours de The Weeknd

8) El último tour del mundo de Bad Bunny

9) Shoot For The Stars Aim For The Moon de Pop Smoke

10) Positions de Ariana Grande

Sin embargo, Olivia Rodrigo no fue la artista más escuchada del año. El lugar de privilegio se lo quedó el trapero puertorriqueño Bad Bunny, que logró superar a la cancionista Taylor Swift y a la banda de K-pop BTS.



Así, estos fueron los artistas más escuchados del año:



1) Bad Bunny

2) Taylor Swift

3) BTS

4) Drake

5) Justin Bieber

6) The Weeknd

7) J Balvin

8) Ariana Grande

9) Olivia Rodrigo

10) Juice WRLD