Jon Batiste, Justin Bieber y Doja Cat lideran nominaciones a los Grammy: conocé la lista

Jon Batiste lidera las nominaciones a los Premios Grammy 2022 con un total de 11 candidaturas para los gramófonos dorados, anunció este martes la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.



Luego de Batiste, que este año ganó el Oscar a mejor banda sonora original por su trabajo en Soul, los artistas más nominados son Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho nominaciones. Les siguen Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una. La ceremonia se realizará el 31 de enero de 2022 en el Staples Center Arena de Los Ángeles.

Los candidatos al galardón más importante, o sea el de álbum del año, son Jon Batiste (We Are), Tony Bennett & Lady Gaga (Love For Sale), Justin Bieber (Justice), Doja Cat (Planet Her), Billie Eilish (Happier Than Ever), H.E.R. (Back Of My Mind), Lil Nas X (Montero), Olivia Rodrigo (Sour),Taylor Swift (Evermore) y Kanye West (Donda).



En el caso de grabación del año, los nominados son: "I Still Have Faith in You” de Abba; “Freedom” de Jon Batiste; “I Get a Kick Out of You” de Tony Bennett & Lady Gaga; “Peaches” de Justin Bieber junto a Daniel Caesar & Giveon; “Right on Time” de Brandi Carlile; “Kiss Me More” de Doja Cat junto a SZA; “Happier Than Ever” de Billie Eilish; “Montero (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X; “Drivers License” de Olivia Rodrigo; y “Leave the Door Open” de Silk Sonic.

En la categoría de la canción del año, participan: “Bad Habits" de Ed Sheeran; “A Beautiful Noise” de Alicia Keys & Brandi Carlile; “Drivers License” de Olivia Rodrigo; “Fight for You” de H.E.R.; “Happier Than Ever” de Billie Eilish; “Kiss Me More” de Doja Cat y Sza; “Leave the Door Open” de Silk Sonic; “Montero (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X; “Peaches” de Justin Bieber; y “Right on Time” de Brandi Carlile.



En el caso de mejor artista nuevo, compiten: Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, Olivia Rodrigo y Saweetie.

grammy 2021 Los nominados de Latinoamérica y España

Los candidatos al mejor disco de música urbana son Afrodisíaco de Rauw Alejandro; El último tour del mundo de Bad Bunny; José de J Balvin, KG0516 de Karol G, y Sin miedo (del amor y otros demonios), de Kali Uchis.



Por su parte, Deja de Bomba Estéreo; Mira lo que me hiciste hacer de Diamante Eléctrico; Origen de Juanes; Calambre de Nathy Peluso; El madrileño, de C. Tangana, y Sonidos de karmática resonancia de Zoé, se verán las caras por el galardón a mejor álbum latino de rock o alternativo.



La categoría de mejor disco de pop latino contará como nominados con Vértigo, de Pablo Alborán; Mis amores, de Paula Arenas; Hecho a la antigua de Ricardo Arjona; Mis manos de Camilo; Mendó de Álex Cuba, y Revelación de Selena Gómez.



No hay uruguayos nominados esta vez, aunque Jorge Drexler está implicado en el disco de C. Tangana, que le valió un par de premios en los últimos Grammy Latinos entregados la semana pasada.