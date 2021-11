Latin Grammy: Jorge Drexler ganó dos premios por su trabajo con C. Tangana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay volvió a ser protagonista de los Latin Grammy, esta vez de la mano de Jorge Drexler y por partida doble. Al uruguayo le tocó subir al escenario dos veces, por las canciones "Hong Kong" y "Nominao" que hizo junto a C. Tangana para el disco de este último, El madrileño.

"Hong Kong", que también está firmada por Andrés Calamaro, Alizzz, Cristian Quirante Catalán, Víctor Martínez y el propio intérprete fue la primera en ser reconocida, como mejor canción pop rock.

Drexler se hizo cargo de recoger la estatuilla en la ceremonia de premiere, ya que C. Tangana y su equipo estaban terminando de preparar el show que darían más adelante en la velada desarrollada en Las Vegas.



Pero cuando elaboraba junto a Calamaro un discurso, el madrileño, Alizzz y Martínez aparecieron en el salón y recibieron una fuerte ovación. "Yo solamente vi pasar las balas, así que los dejo a ellos tres", comentó entonces el uruguayo antes de dar un paso al costado y cederle la palabra a la estrella del momento. Contento y con picardía, C. Tangana tomó el gramófono y dijo: "Gracias a la Academia por darle un Latin Grammy a un madrileño".

La dupla Drexler - C. Tangana repetiría celebración un rato después, ya que el tema que grabaron juntos, "Nominao", fue el ganador en la categoría de mejor canción alternativa. En esa ocasión, el español dijo: "Yo escuchaba a Jorge cuando era un crío y para mí era un ejemplo (...) Este premio es la leche, pero haber podido compartir en estudio con él y que me haya dado su respeto es de las cosas más importantes que me han pasado este año".



La alianza artística que conformaron no para de dar frutos y en octubre se estrenó "Tocarte", que canta el primero y compuso el segundo. Tras esta racha exitosa, es de esperar que vengan más trabajos juntos.

Más temprano se anunció que el ganador de las dos categorías en las que estaba nominada la banda uruguaya No Te Va Gustar, era Vicentico. El argentino se llevó el premio a mejor álbum de rock por El pozo brillante, que a comienzos de este mes presentó en el Antel Arena, y también a mejor canción de rock por "Ahora 1".



El dato de color es que El pozo brillante y Luz, el disco por el que NTVG era candidato, comparten la producción del venezolano Héctor Castillo, que acompañó a Vicentico al escenario.

El encuentro de Sabina y Drexler

El miércoles, en la previa de la nueva edición de los Latin Grammy, Jorge Drexler también tuvo una actuación destacada. Es que Joaquín Sabina fue uno de los que recibió el Premio a la Excelencia Musical, y el cantautor uruguayo le entregó la estatuilla y hasta le ofrendó unas décimas.



"Con un talento sin par / Llenó de versos los bares / Nos hizo llorar a mares, / reír a gritos, bailar. / Nos enseñó que rimar / tiene riesgo, tiene urgencia. / La musa hizo residencia / en su copa de tequila. / Su pluma... ¡nos encandila! / Con ustedes: Su Excelencia", fueron los versos que le escribió al músico a quien ya le dedicó su tema "Pongamos que hablo de Martínez".