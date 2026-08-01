Canal 12 transmite un show de Valeria Lynch filmado en el Movistar Arena de Buenos Aires: fecha y horario

El vínculo de la cantante argentina Valeria Lynch con el público uruguayo es estrecho. Además de tener una casa de residencia en Piriápolis y una academia de canto en Montevideo, Lynch viene seguido a presentarse al país.

Hoy a las 20.30, Canal 12 emitirá un concierto filmado en el Movistar Arena de Buenos Aires que demuestra su presencia escénica y sus más de cinco décadas de trayectoria artística.

Con éxitos como “Me das cada día más”, “Señor amante” y “Qué ganas de no verte nunca más”, Lynch no solo alcanzó el éxito en Argentina y Uruguay, sino que también en otros países de Latinoamérica y España. De hecho, se encuentra realizando una parte de su gira “Valeria” por el país ibérico.

Lynch viene de unos años sumamente fructíferos. En 2024, festejó su cumpleaños realizando un show en Enjoy Punta del Este.

En junio agotó localidades en un show en el Movistar Arena y ocurrió lo mismo con el que tiene programado para el 12 de marzo de 2027. En diálogo con El País en 2024, afirmó que lo que más le gusta de presentarse en vivo es conectar con el público. “Siento que armo un living donde hablo con ellos”, dijo.