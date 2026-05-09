Tres Libros de El País en el stand de Uruguay en la 50 Feria del Libro de Buenos Aires, quiénes son sus autores

Tres libros publicados por El País, a través de sus Coleccionables, tuvieron una participación destacada en el stand de Uruguay en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Los libros son: Democracia y libertad para un mundo en crisis. Entre Trump y Xi Jinping: revolución tecnológica y polarización política, del excanciller y exministro de Industria Omar Paganini; Emprender, innovar, liderar, de Nicolás Chiappara, donde el prestigioso ejecutivo repasa su trayectoria en el mundo de los negocios, anécdotas de vida y aprendizajes de su carrera empresarial; y Mañanitas asertivas, el libro infantil ilustrado de la coach de vida e imagen Lola Stapff.

La presencia de El País en el espacio uruguayo del evento literario, que se extiende hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural bonaerense, se concretó gracias a una convocatoria del Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección Nacional de Cultura, en conjunto con la Cámara Uruguaya del Libro.

“Durante mi paso por la feria, me tocó, feliz y agradablemente, encontrarme con lectores”, le contó

Chiappara a El País . “Tuve la oportunidad de firmar libros, de sacarme alguna que otra foto y también de disfrutar y sentir el orgullo no solamente del stand de Uruguay y de todos los autores que se presentaban en ese espacio, sino, en particular, una gran alegría de que mi libro esté ahí presente”.

Subtitulado “Mi camino en el mundo de los negocios exitosos”, Emprender, innovar, liderar sigue la carrera de Chiappara en el mundo tecnológico. El libro está llegando a los mil ejemplares vendidos, según contó el autor.

Con prólogo del expresidente Luis Lacalle Pou, Democracia y libertad para un mundo en crisis reflexiona sobre el futuro del orden global, las nuevas tecnologías y su impacto social, la producción globalizada y las cadenas de valor internacionales.

Y Mañanitas asertivas reúne afirmaciones simples y positivas para ayudar a niñas y niños a centrarse en sus fortalezas y capacidades, reforzando pensamientos y comportamientos positivos.

Los tres libros están disponibles en kioscos, a través del sitio web Coleccionables de El País Uruguay, por el teléfono 2900 41 41 o con su canillita de confianza.

