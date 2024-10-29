La saga que nació como cuento infantil, se volvió universal, generó una comunidad uruguaya y llega con El País

Reducir la obra de J.R.R. Tolkien a las casi 300 páginas de El Hobbit, o las más de 1.400 que componen la trilogía de El señor de los anillos, es como intentar ver (y comprender) un universo a través de una cerradura.

Se trata de un entramado de historias que abarca miles de años en una tierra en la que viven hombres, enanos, elfos, magos, hobbits, y más, todos con su propia forma de vida, idioma, mitologías e historias.

Desde este martes 29 y cada 15 días, El Pais lanza la Colección J.R.R. Tolkien, compuesta por 10 entregas (390 pesos cada una) que permitirá conocer las leyendas de Tierra Media y las luchas por el poder. Con la primera entrega de El señor de los anillos: La comunidad del anillo, inicia esta colección que también integran las otras dos partes de la trilogía El Hobbit, El Simarillion, Los hijos de Hurin, Cuentos desde el Reino Peligroso, Cuentos inconclusos de Numenor y la Tierra Media, entre otros.

Considerado como uno de los 100 mejores libros de todos los tiempos por el diario Le Monde, y la universidad de Harvard, El señor de los anillos también fue un éxito de ventas en su momento, y ha generado una película animada, una premiada trilogía cinematográfica a cargo de Peter Jackson, y una serie disponible en Prime Video. También un animé, El Señor de los Anillos: la guerra de los Rohirrim, que llegará a los cines de Uruguay el 5 de diciembre.

Nacido en Sudáfrica y criado en Sarehole (cerca de Birmingham, Inglaterra) Tolkien fue educado por su madre, y a muy corta edad demostró facilidad para los idiomas. Siendo niño comenzó a crear lenguajes propios. Luchó en la Primera Guerra Mundial, hecho que impactó en su vida, e influyó en su obra literaria, fue amigo del escritor C.S. Lewis y profesor en la Universidad de Oxford. Y mucho antes de comenzar a escribir El Hobbit, primer libro publicado de ese universo, ya había creado idiomas, mapas y mitología de su mundo, convirtiéndose en un pionero en la construcción de mundos literarios completos.

El Hobbit nació como una historia que contaba a sus hijos antes de dormir, y fue una antigua alumna en Oxford, Elaine Griffiths, quien a mediados de la década de 1930 leyó el manuscrito y le pidió que lo publicara.

La trilogía de Peter Jackson, "El señor de los anillos" ganó 17 premios Oscar, incluyendo Mejor película para "El retorno del rey". Foto: Archivo.

El libro, publicado en 1937 se convirtió en un éxito inmediato, y la editorial le pidió otro sobre esas criaturas pequeñas simpáticas de pies peludos a las que les gusta mucho comer, llamados Hobbits.

Así nació El señor de los anillos, libro que le llevó más de 10 años en terminar, se publicó por primera vez el 29 de julio de 1954 y por razones de marketing (un libro de más de 1.400 páginas iba a ser complicado de vender), se dividió en tres partes: La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del Rey.

Y si bien Tolkien siguió escribiendo pequeñas historias, la obra de su vida fue El Simarillion, que comenzó a escribir cuando era muy joven, al volver de la guerra con poco más de 20 años, y siguió escribiendo durante toda su vida. Se trata de una colección de mitos e historias publicadas en 1977, luego de la muerte del autor, por su hijo, Christopher Tolkien.

Imagen de la segunda temporada de "El señor de los anillos: los anillos de poder", de Prime Video. Foto: Archivo. Foto: Ben Rothstein / Prime Video

Además, los libros de Tolkien generaron una comunidad de fanáticos en todo el mundo, Uruguay incluido.

Alejandro del Pino tuvo una iniciación inusual al universo Tolkien. Tenía 20 años y vivía en Bélgica cuando se topó con El señor de los anillos: las dos torres, en la biblioteca de un amigo. Fue hace más de 50 años que leyó la segunda parte de la trilogía, sin saber el inicio, ni el final de esa aventura épica. “Fue absolutamente fascinante, me atrapó, salí corriendo, compré los tres libros, empecé a leerlos de vuelta y no paré más”, comenta.

Con el tiempo se convirtió en coleccionista de los libros de Tolkien. Hoy cuenta con más de 40 ediciones en inglés, español, italiano, francés y alemán.

Llegó a Uruguay en 2004 y se sumó a la Sociedad Tolkien Uruguay que, actualmente, solo lo tiene a él como miembro. En la época de las películas, cuenta Del Pino, supo tener 30 integrantes, “una locura”, comenta, aunque con el tiempo, la comunidad se fue diluyendo. Igualmente llegaron a participar de las primeras ediciones de Montevideo Comics, realizaron charlas y eventos conmemorativos, apoyados por el éxito de las películas de Peter Jackson.

Hoy, Del Pino se mantiene activo gracias a Fan Tolkien Uruguay. María José Heras es asistente veterinaria, maquilladora artística y administra la página de Instagram Fan Tolkien Uruguay que realiza actividades sobre la obra de este autor.

Ian McKellen como Gandalf en la trilogía "El hobbit". Foto: Archivo.

Heras comenzó a leer a Tolkien cuando tenía 16 años, poco antes que salieran las películas de Jackson, y cuando pudo armó un grupo en Facebook para organizar reuniones y hablar de los libros. Con el tiempo el grupo pasó a Instagram, desde donde anuncian sus actividades como el Día de Tolkien (25 de marzo), el Día Internacional del Hobbit (22 de setiembre) y también arman debates y charlas sobre libros de terror, películas, y se suman a actividades sobre otros universos fantásticos, como Harry Potter o Star Wars.

“Fue un gran creador de mundos, un genio de la fantasía y los fanáticos lo mantenemos vivo”, comenta Heras, sobre la importancia y vigencia de Tolkien.

El pasado sábado realizaron un “Halloween literario” al que acudieron niños quienes llegaron interesados por las películas, los libros y la serie que vieron en televisión. “Y esos chicos te dicen: ‘tenemos un espacio donde nos sentimos bien, y no nos rechazaron’, y eso es hermoso, porque no importa si te gusta el animé, Tolkien, los libros de Harry Potter, o lo que sea, hay espacio para todos”, comenta Heras, pregonando esa idea presente en los libros de Tolkien, de distintas razas y creencias unidas por un bien común.

Y para Del Pino, la vigencia de Tolkien hoy radica en las producciones audiovisuales que le dan visibilidad a la obra de este autor. “No soy fanático de las películas de Peter Jackson, pero mucha gente joven vio la primera película y no quiso esperar un año o dos para ver cómo continuaba, y comenzó a leer los libros. Eso se lo agradezco a Jackson, porque llevó a mucha gente a leer los libros”, comenta.

Ya sea por las celebraciones, la reedición de sus libros, las películas y series derivadas de su universo literario, Tolkien también se mantiene vigente por esos lectores que transmiten su pasión por un mundo lleno aventuras, peligros y personajes entrañables, a las siguientes generaciones.