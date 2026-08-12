La poeta uruguaya Circe Maia ganó el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

La poeta uruguaya Circe Maia fue distinguida con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026, un reconocimiento que otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile a autores y autoras de destacada trayectoria en Iberoamérica. La decisión fue anunciada este miércoles por el ministro de esa cartera, Francisco Undurraga, y por las redes sociales del organismo oficial.

El jurado internacional deliberó durante dos jornadas antes de elegir a Maia como ganadora. Estuvo integrado por las poetas chilenas Rosabetty Muñoz y Lila Calderón, la peruana Carmen Ollé y los argentinos Laura Wittner y Andrés Neuman. Se trata de un nuevo reconocimiento a la poetisa que vive en Tacuarembó y en 2023 fue distinguida con el Premio Internacional Federico García Lorca.

Al comunicar la decisión, el Ministerio de las Culturas chileno destacó a Maia como “una de las grandes poetas uruguayas” y señaló la “hondura filosófica” de su obra y “la extraña e hipnótica sencillez de sus tonos”. El acta del jurado también destacó que la decisión había sido unánime por su capacidad para combinar reflexión y comunicación y el proceso de depuración que atraviesa su escritura, cada vez más elíptica y minimalista.

La noticia llegó de manera remota. De acuerdo al portal La Tercera, Maia estaba acompañada por su hija cuando recibió la comunicación en una reunión virtual de la que participaron los integrantes del jurado y representantes de la Fundación Pablo Neruda. “Siento mucha alegría por este premio inesperado. Es una sorpresa muy agradable”, dijo la poeta después de conocer la decisión.

Circe Maia. Foto: Archivo.

El Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda fue creado en 2004 y tiene carácter bienal. Es otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en conjunto con la Fundación Pablo Neruda. El reconocimiento distingue a autores y autoras cuya obra constituye un aporte al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica.

Maia se suma así a una nómina que reúne a algunas de las principales voces de la poesía iberoamericana. Entre los ganadores recientes aparecen la chilena Rosabetty Muñoz Serón, reconocida en 2024; la española Olvido García Valdés, en 2021; y la mexicana Gloria Gervitz, en 2019. La lista también incluye a autores como Raúl Zurita, Nicanor Parra, Óscar Hahn, Elvira Hernández, Juan Gelman, Carlos Germán Belli, Fina García-Marruz, Ernesto Cardenal y Augusto de Campos.

La trayectoria de Circe Maia

Poeta, ensayista, traductora y docente, su primer libro, Presencia diaria, fue publicado en 1964. Desde entonces construyó una obra que incluye títulos como El puente (1970), Superficies (1990), De lo visible (1998), y Voces del agua (2020). En 2025 se publicaron Un río secreto. Poesía reunida y A nueva luz. Poesía completa, dos volúmenes que permiten recorrer distintas etapas de su producción.

A lo largo de su carrera, Maia recibió numerosos reconocimientos. En 2008 fue designada miembro de la Academia Nacional de Letras; en 2013 recibió la Medalla Delmira Agustini y al año siguiente el Gran Premio a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura. En 2017 obtuvo dos premios Bartolomé Hidalgo y en 2023 recibió el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca.

Circe Maia. Foto: Archivo.

Hasta 2020 continuó dedicada a la escritura, la traducción y la actividad teatral en Tacuarembó.

Con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026, la obra de Maia vuelve a recibir un reconocimiento internacional, esta vez de parte de un jurado integrado por escritores de Chile, Perú y Argentina.

La ceremonia de entrega del premio, todavía sin fecha, se realizará próximamente en Chile.