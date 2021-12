El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry inaugura con un festival internacional de cine

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay algo mágico en la Fundación Atchugarry, allá en Manantiales. No sólo es uno de los espacios abiertos dedicados al arte más llamativos y hermosos del mundo. Hasta se puede ver trabajar a su anfitrión Pablo Atchugarry, uno de los grandes artistas uruguayos (y el de mayor promoción internacional) y, encima, no para de generar hechos culturales y concretar ideas.

La más evidente claro, es el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (desde ya, el MACA), un majestuoso edificio que se inaugura el 8 de enero. Será con una retrospectiva internacional titulada Christo y Jeanne-Claude en Uruguay (que tiene todos los atributos para ser uno de los acontecimientos culturales de 2022) y con las Heliografías de León Ferrari.

Al día siguiente comienza el ARCA International Film Festival, un festival de cine enfocado en el entrecruzamiento de las artes, el cine y el audiovisual. Va hasta el 14 de enero y tendrá exhibiciones en dos pantallas en el exterior del parque de esculturas y en la sala de cine del nuevo museo.

La programación incluye una veintena de ejemplos recientes y destacados de esa conjunción del cine y las artes. El 3 de enero en función especial, por ejemplo, se prelanzan el festival y el museo con Walking on Water, un documental de Andrew Paounov sobre la última instalación de Christo, el artista búlgaro fallecido en 2020. Será como ARCA y todas las actividades de la fundación, gratuita.

Otras películas destacadas son la premiere internacional de Paper & Glue sobre JR (el gafoso compinche de Agnes Varda en Visages Villages); la noruega y premiada The Painter and the Thief; la italiana Hugo in Argentina sobre la estadía del ilustrador italiano Hugo Pratt (¡el creador de Corto Maltés!) en Buenos Aires; Mau sobre el diseñador canadiense Bruce Mau y El cuadro, un documental del español Andrés Sanz sobre “Las meninas” de Velázquez.

Es difícil hacer una selección de películas todas inéditas en Uruguay y de exhibición en muchos casos limitadas a festival. Todas llegan, eso sí, acompañadas con grandes elogios.

La grilla incluye dos películas uruguayas La intención del colibrí de Sergio de León sobre el rescate de la obra de Ulises Bessio y Así pasamos, el aún inédito documental de Diego “Parker” Fernández sobre el artista Javier Gil; Fernández es el director de La teoría de los vidrios rotos.

ARCA —que tendrá en marzo de 2022 una edición en Miami— incluye un programa de Video Arte con la curaduría de Laura Bardier de la feria internacional de arte Este Arte y de Andrea Bellini de la Biennal of Moving Images de Ginebra.

La directora del festival es Mercedes Sader y sus directores ejecutivos son Sebastián Bednarik y Andrés Varela. La programación está a cargo de Sergio Fant, integrante del comité de selección de la Berlinale y otras muestras de cine de prestigio mundial.

Cinco de las películas incluidas en el catálogo competirán por el premio El Arca, una escultura de Atchugarry. El jurado estará integrado por un solo miembro, que sería una figura del cine de renombre internacional.