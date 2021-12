Récord para el arte uruguayo: escultura de Pablo Atchugarry fue subastada en US$ 650.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una escultura hecha en mármol de Carrara que Pablo Atchugarry realizó en 2020 marcó un nuevo récord para el artista uruguayo: fue vendida casi en US$ 650.000 en la prestigiosa casa de subastas Sotheby’s de la ciudad de Nueva York.

La pieza tenía un valor de venta estimado entre los US$ 180.000 y US$ 240.000; sin embargo, un comprador anónimo ofertó US$ 649.200 en la puja de la subasta de arte “Contemporary Day”.

“La noticia me la dio mi hijo porque un dealer (de arte) lo felicitó por la subasta. La verdad que es una gran alegría porque esto deja en el mercado un eco diferente”, dijo Atchugarry en diálogo con El País desde Italia. Un eco que no solo beneficia a este artista sino a otros colegas uruguayos.

Escultura de Atchugarry

La obra, sin título, mide más de dos metros y, según Sotheby’s, fue adquirida directo del artista por el propietario que la llevó a la subasta.

Se informó que estaba en muy buenas condiciones, fijada de forma segura a la base y con dos reparaciones en los elementos sobresalientes del extremo superior derecho. No obstante, eran arreglos de menos de dos pulgadas de superficie, por lo que se aseguró que estaba “lista para exhibir”.

“Es ejemplo de lo que estoy trabajando ahora. Esculturas con curvas y orificios. La idea es que dialogue con el espacio, que sea algo que no está cerrado. Esto nos permite ver a través de la obra”, relató el artista.

Atchugarry señaló que gracias a la venta de esta escultura al coleccionista se puedo adquirir una “importante” pieza del uruguayo Gonzalo Fonseca (1922-1997) que pasará a formar parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) y que podrá ser vista a partir de su inauguración el 8 de enero.

Sotheby’s ha vendido otras piezas del artista desde 2007 hasta el presente. La primera fue una escultura de mármol gris bardiglio que se subastó por unos US$ 40.000.

También se vendió la escultura llamada Templo de Luz, construido en mármol de Carrara, que había sido exhibida en Albermarle Gallery, en Londres. En este caso: la puja alcanzó los US$ 80.000.

Pablo Atchugarry. Foto: Fundación Pablo Atchugarry

Hasta el récord de la última subasta, el precio más elevado había correspondido a otra pieza sin título, también en mármol de Carrara y de gran porte: US$ 125.000.

Tallada en 2010 y perteneciente a una colección privada, Sotheby’s la destacó como “una muestra del trabajo de Pablo Atchugarry en su forma más ambiciosa”.

También se dijo: “Mezcla de constructivismo uruguayo y métodos tradicionales europeos de tallado directo del más fino mármol blanco de Carrara, las formas líricas de Atchugarry están inspiradas en el mundo natural que lo rodea. Sin título lo muestra en el apogeo de su período de madurez”.

El museo trabaja a toda máquina. En el predio de la Fundación Atchugarry en Manantiales (Maldonado), se trabaja a toda máquina en pos de develar la obra más grande de este artista en Uruguay.



Se trata del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), el primer museo de estas características para la región: un proyecto de arquitectura de Carlos Ott de cinco mil metros cuadrados y cuatro enormes salas de exhibición. En ellas se podrá apreciar la colección permanente de la Fundación y obras de destacados artistas latinoamericanos y europeos, además de exposiciones temporarias.



“Están llegando las piezas de varias partes del mundo. Acaba de llegar una de Lucio Fontana muy importante y otras obras que llegan desde Nueva York, Francia y Basilea, de privados e instituciones”, dijo Atchugarry a El País a pocas semanas de la inauguración del museo.



Además, el MACA se propone como un polo cultural con ciclos de cine, conferencias, espectáculos al aire libre y debates, entre otras actividades. La apertura será el 8 de enero de 2022 con una muestra titulada Christo y Jeanne-Cleaude en Uruguay y la exposición Heliografías de León Ferrari. La entrada será gratuita.

Atchugarry en el Palacio Real de Milán.

Además de la subasta y de la inminente inauguración del museo, el artista tiene otro motivo para sentirse en el punto mayor de su carrera. La muestra que puede visitarse actualmente en el Palacio Real de Milán está batiendo otro récord: una asistencia de mil personas por día.

Exposición en Milán

“Dura hasta fines de enero, entonces pensamos que entre 70 mil y 80 mil personas van a ir a visitarla”, comentó con entusiasmo. Aquí se exhiben alrededor de 40 piezas creadas en los últimos 20 años.

Atchugarry agregó en diálogo con El País: “Es un gran desafío y una gran alegría para mí. En esa misma sala, la Sala de las Cariátides, (Pablo) Picasso (1881-1973) expuso en 1953 el Guernica y otras obras. Y actualmente en el mismo Palacio Real se lleva a cabo una exposición de Claude Monet (1840-1926). Uno entra a una sala y ve a Monet y va a la otra sala y ve mis obras”.