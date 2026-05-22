La película uruguaya de culto del creador de Karibe con K que llega el fin de semana a Cinemateca uruguaya

Instalado entre lo bizarro y lo pintoresco, Sábado disco, sábado pachanga, la película dirigida por Eduardo Rivero (quien luego creará fenómenos masivos musicales como Karibe con K) se podrá ver en versión restaurada en Cinemateca Uruguaya.

Será dentro del MADO. Semana del cine recuperado —que Cinemateca organiza en conjunto con el porteño Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y la Filmoteca Buenos Aires— que va hasta el próximo lunes y presenta películas restauradas. Su intención oficial es “visibilizar el patrimonio audiovisual que resiste al olvido, no a pesar de sus imperfecciones, sino a través de ellas.”

Estrenada en el cine ABC (estaba en Constituyente y Minas, donde hace años hay un templo) el 3 de diciembre de 1981 como un desprendimiento local y algo tardío de la discomanía que aún provocaba Fiebre de sábado por la noche, Sábado disco, sábado pachanga se ha vuelto una película de culto.

Incluye números musicales (Psiglo, Totem, Rubén Rada, Mateo, Combo Camagüey y Sonora Cienfuegos Casin) como banda sonora de una trama simplísima de muchacho que quiere triunfar en un concurso de baile, un empresario estereotipadamente villano.

“La crítica lo contempló despreciativamente como uno de los mayores mamarrachos conocidos en años, lo que puede ser cierto”, escribió Manuel Martínez Carril en una afinadísima crítica en Cinemateca Revista. “Para el público de bailes populares, al que Sábado disco está obviamente dirigido, el resultado es mucho menos decepcionante aunque espectadores cómplices comentaron después que cualquiera podía hacerlo mejor”.

Va mañana sábado a las 21.40 y es un plan divertido.

El fin de semana, el MADO también ofrece en versión recuperada, Más allá del río das Mortes, un documental de los uruguayos Dardo Gutiérrez Fabré y Norma Serrés, quienes en 1956 se fueron al Amazonas y filmaron una tribu que nunca había visto un hombre blanco.

