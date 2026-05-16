La película más vista de Netflix en Uruguay, es el regreso elogiado de una estrella con dos Oscar

Es muy difícil encontrar un papel que sea interesante para una mujer mayor como yo”, dijo recientemente Sally Field. “Nunca me ha gustado el tipo de historias sobre mujeres que intentan encontrar un hombre. No me gustaban antes y no me atraen ahora porque creo que las mujeres son mucho más que eso”, agregó.

A sus 79 años, la ganadora de dos Oscar sigue persiguiendo roles poderosos, aunque estos sean cada vez más escasos. En todo caso, por estos días, Field acaba de anotarse su primer rol protagónico en más de una década con Criaturas luminosas, la película más vista de Netflix en Uruguay.

Basada en la exitosa novela de Shelby Van Pelt y dirigida por Olivia Newman, Criaturas luminosas cuenta la historia de Tova Sullivan, una mujer que muchos años después de la muerte de su esposo y su único hijo ha optado por una existencia solitaria, pese a vivir en un pequeño pueblo costero del estado de Washington donde todos la conocen. Tiene amigas (Kathy Baker, Joan Chen y Beth Grant), que insisten en traerla de regreso al mundo, mientras Tova intenta evitar al dueño del almacén local (Colm Meaney), quien está interesado en ella.

A pesar de las buenas intenciones de sus amigas, Tova se ha encerrado en sí misma. El dolor es insoportable. Comienza a trabajar limpiando un acuario durante la noche, donde conversa con criaturas marinas y logra abrirse más con un pulpo llamado Marcellus (que es el narrador de la historia con la voz de Alfred Molina) que con cualquier ser humano. Pero su vida cambia cuando Cameron, un joven errante interpretado por Lewis Pullman, llega al pueblo buscando respuestas propias.

Los dos protagonistas de la película, Tova y Cameron, están separados por dos generaciones, pero ambos viven atravesados por la incertidumbre: sobre el futuro y sobre su propósito

Newman, de 47 años, se sumó al proyecto -su tercer largometraje- en 2024, entusiasmada con la posibilidad de hacer una película sobre mujeres de cierta edad, a menudo ignoradas o directamente invisibilizadas. La novela de Shelby Van Pelt le recordaba a las personas de 70 y 80 años de su entorno que lidiaban con el envejecimiento, la sensación de pérdida y la preocupación de sus hijos adultos. Field compartía esa percepción.

“Es muy raro encontrar algo sobre mujeres mayores que no resulte de algún modo desmoralizante”, dijo la actriz sobre los papeles que suelen ofrecerle. “Estoy orgullosa de tener casi 80 años. No siento lo que esta cultura muchas veces pretende que sienta, que es vergüenza”.

Field ha recibido, gracias a esta película, algunas de las mejores críticas de los últimos años. Como la de Angie Han, de The Hollywood Reporter, quien afirmó: “Como era de esperar, Field está fantástica como Tova, una mujer que se envuelve en soledad como si fuera un polerón viejo y andrajoso del que no soporta deshacerse. Un monólogo en el tercer acto, en el que ella abre sus heridas más profundas, es una maravilla”.

Con apenas cuatro películas en 10 años, Criaturas luminosas es la primera de Field desde la comedia 80 for Brady (2023), donde actuó con Jane Fonda, Lily Tomlin y Rita Moreno.La actriz pasó varias semanas en una intensa gira de promoción para la cinta, en que destacó por su apertura a repasar diversos detalles de su carrera, varios de ellos, en todo caso, ya narrados en primera persona en el libro de sus memorias In pieces, publicada en 2018

Por ejemplo, ha hablado de su relación con el actor Robin Williams mientras rodaban la exitosa Papá por siempre (1993) y los intentos que el fallecido comediante hizo entre tomas para lograr que se riera. “Pero nunca lo hice”, afirmó. “Todos los demás se reían, pero yo no, y eso lo volvía loco”, agregó. Sin embargo, Field también destacó su buen corazón y la vez en que suspendió abruptamente un día de filmación cuando se enteró de que el padre de la actriz había fallecido.

Asimismo, ha detallado la intensa relación romántica que tuvo con el actor Burt Reynolds, durante cuatro años, a fines de los años 70, y cómo Norma Rae (que le valió su primer Oscar, el otro fue por En un lugar del corazón y estuvo nominada por Lincoln) gatilló la ruptura: “Él (Reynolds) no quería que hiciera esa película porque el personaje tenía algún pasado sexual. Tiró el guion. Él quería controlarme, pero hice la película”. Con información de The New York Times y El Mercurio/GDA

