Exclusiva avant premiere para los socios de Club El País

Más de 400 personas, entre socios y sus familias, participaron de un animado encuentro, que tuvo a los más chicos como grandes protagonistas y se desarrolló a sala llena para compartir la experiencia en torno a la nueva aventura de la película.

Entre las novedades y sorpresas, los invitados recibieron como bienvenida regalos de la nueva colección “Paw Patrol: Misión Linterna” de Coleccionables El País. En los momentos previos a la película, los más pequeños de la familia pudieron conocer y tomar contacto con los personajes que forman parte de una colección infantil que transforma la lectura en una experiencia interactiva. También se sacaron fotos para luego llevarse un recuerdo de la actividad, además del obsequio de pop y refresco.

Entre risas. aplausos y emociones, grandes y chicos acompañaron las divertidas aventuras jurásicas de la patrulla canina que naufraga en una isla con dinosaurios y donde conocen a Rex, un cachorro experto.

Christian D'Angelo, Catalina D'Angelo, Lautaro D'Angelo, Rocío Martínez.

Manuel Cabrera, Joaquín Bentancor y Lara Nicola.

Gonzalo Sequeira, Ismael Sequeira, Sonaly Da Silva.

Nicolás Stefani, Tomás Stefani, María Emilia Acerenza, Gregorio Acerenza.

Lorena Pera, Emilia Pera, Genaro Cheda, Darío Pera.

Federica García y Velentina Allende.

Integrantes de la familia Graiño.